Hradec Králové ovládlo ANO, ostatní strany přesto kují širokou koalici

Výsledky HDK a ANO jsou v Hradci přesně opačné oproti volbám před čtyřmi lety. Tehdy získalo ANO 14,17 a HDK 25,56 procenta hlasů.

Nyní je poměr 23,72 a 15,7 procenta. ANO získalo jedenáct mandátů, HDK sedm. Přesto nemá lídryně ANO Monika Štayrová jisté křeslo primátorky.

Hnutí se sice chtělo poučit ze situace před dvěma lety, kdy vyhrálo krajské volby, avšak po vzniku pětikoalice skončilo v opozici, ale hned v začátcích zvolilo špatné spojence.

„V tuto chvíli již víme, kdo by s námi mohl do případné koalice. Pouze výsledky tomu ještě nenapovídají,“ řekla při čekání na konečné výsledky Monika Štayrová.

Je zřejmé, že měla na mysli SPD, jelikož tři členové Okamurova hnutí byli v tu chvíli ve volebním štábu ANO. Šlo o krajského šéfa a poslance Zdeňka Podala, hradeckého lídra Petra Vrzáně a kandidátku do Senátu za Náchodsko Andreu Pajgerovou.

Jenže SPD skončila v Hradci Králové se 4,2 procenty mimo zastupitelstvo.

Ve stejnou dobu na jiném místě v Hradci Králové došlo k opakování předloňského scénáře. Podle informací iDNES.cz se mají v nejbližších dnech dohodnout HDK, ODS, Piráti, lidovecká Koalice pro Hradec a koalice uskupení Změny pro Hradec a Zelených. Dohromady by měli 23 z 37 zastupitelů.

Občanští demokraté skončili v Hradci Králové třetí se ziskem lehce přes deset procent, stejně jako Piráti. Obě strany mají po pěti zastupitelích. Za nimi jsou se třemi mandáty Změna a Koalice pro Hradec, které získaly necelých sedm procent hlasů, a komunisté s 6,14 procenty.

Končí Vedlich, Heger a ČSSD. ANO se zachraňuje

V zastupitelstvu už dál nebude pokračovat současný náměstek primátora Jindřich Vedlich. Někdejší člen TOP 09 letos stranu opustil a zamířil do uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Ti dlouho lavírovali kolem pětiprocentní hranice, nakonec získali 4,77 procenta hlasů.

Po odchodu Vedlicha se do zastupitelstva nedostala ani TOP 09. Tu táhly nahoru hlavně preferenční hlasy pro bývalého ministra zdravotnictví a někdejšího ředitele hradecké fakultní nemocnice Leoše Hegera. Stačilo to však jen na 4,1 procenta hlasů.

Velkým debaklem skončily komunální volby pro hradeckou ČSSD. Sociální demokraté, kteří měli dosud náměstka primátora Milana Jaroše, oslovili jen 3,33 procenta voličů. Přeskočilo je i uskupení STAN a Svobodných s 3,44 procenta. Poslední skončili soukromníci s necelým půl procentem hlasů.

Pustilo by ANO nejvyšší post?

I přes rýsující se širokou koalici se však hradecké ANO nechce vzdát. Ještě v sobotu večer chce absolvovat další jednání. Jazýčkem na vahách bude hlavně třetí ODS. Spekuluje se, že by jí ANO výměnou za koaliční dohodu mohlo přepustit i post primátora. To však Štayrová odmítá.

„Primátorkou budu já,“ utnula spekulace.



ANO si plánuje koalici s ODS, Koalicí pro Hradec a se Změnou pro Hradec a Zelenými. Jednat chce rychle, než se stihne zformovat spojenectví proti vítězi. Plánovaná koalice by měla 22 zastupitelů.

„Samozřejmě z toho máme obavu. Naši voliči se nás na to ptali. My jsme se je snažili uklidnit, že pro to uděláme maximum,’' dodala lídryně.

Starostové ostatních měst vítězili

Přesný opak Hradce Králové se odehrál v dalších větších městech kraje. Ve většině z nich zvítězili starostové. Ivan Adamec (ODS) v Trutnově získal 29,67 procenta, Jan Birke (ČSSD) v Náchodě 32,43 procenta, Jan Malý (ANO) v Jičíně 26,3 procenta a Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) v Rychnově nad Kněžnou 33,78 procenta.

O velký comeback se málem postaral končící náchodský senátor a bývalý hejtman Lubomír Franc. Jeho ČSSD v Broumově dlouho vedla. Nakonec však skončila až druhá za Volbou pro Broumov současného starosty Jaroslava Bitnara. Ta získala šest mandátů, ČSSD pět z celkových 23.

Magickou hranici šedesáti procent hlasů překonalo ve Vrchlabí sdružení Zvon senátora a starosty Jana Sobotky, který je v čele radnice už od roku 1998 a zůstane v ní i následující čtyři roky.

V 21členném zastupitelstvu bude Zvon mít pohodlnou většinu třinácti zastupitelů. Na druhém místě skončil dosavadní koaliční spojenec Volba pro město s 20,1 procenty hlasů, třetí místo obsadilo sdružení Vrchlabí do toho! Nováček letošních voleb dostal 19,7 procenta hlasů. Jeho lídr Lukáš Teplý se však do zastupitelstva nedostal.



Fiaskem skončily volby pro sdružení Pro lepší Špindlerův Mlýn, které sestavil manažer sněmovní volební kampaně hnutí ANO a majitel MM Reality Petr Morcinek.

Uskupení složené převážně z jeho zaměstnanců obsadilo se sedmi procenty poslední místo a bude mít jediného zastupitele. Většina z jeho patnáctičlenné kandidátky neměla ještě pár týdnů před volbami ve Špindlu trvalé bydliště. Moraváci se místní snažili nalákat na chytré hodinky v hodnotě 1500 korun, které v kampani rozdávali. Vítězem voleb je sdružení Pro náš Špindlerův Mlýn starosty Vladimíra Starucha. Získalo 46,3 procenta hlasů a sedm míst v patnáctičlenném zastupitelstvu.



Svou pozici potvrdili i další starostové z krkonošských středisek. V krkonošských Janských Lázních jednoznačně obhájila Volba pro město dlouholetého starosty Jiřího Hradeckého.

Získala téměř 44 procent hlasů a sedm zastupitelů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Tři křesla a 21 procent hlasů získaly TOP 09 a Zodpovědně za město. Hnutí Za Janské Lázně krásnější má dva zastupitele. V Peci pod Sněžkou zvítězilo s téměř 63 procenty hlasů sdružení nezávislých kandidátů Sněžka stávajícího starosty Alana Tomáška. Ten ovšem od voličů získal až čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

Suverénním vítězem komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem je Hnutí ANO a starostou s největší pravděpodobností zůstane Jan Jarolím. Babišovo uskupení ve druhém největším městě trutnovského okresu získalo 42,4 procenta hlasů a deset mandátů v 21členném zastupitelstvu. Druhá ODS obdržela 17,1 procenta a bude mít čtyři zastupitele.