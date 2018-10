Vítěze a poraženého v Praze dělí dvě křesla, v opozici mohou skončit oba

Vítěz a jeho lídr, někdejší primátor Bohuslav Svoboda, jistě bude z výsledku chtít získat maximum, koalici s ním ale zatím vylučuje šéf Prahy Sobě Jan Čižinský. Piráti chtějí s občanskými demokraty mluvit, ale do společné vlády se podle prvních vyjádření také nehrnou. Poražené hnutí ANO ústy své jedničky, byznysmana Petra Stuchlíka, uznalo, že pražský výsledek je zklamáním.

Hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) se sešly hned v noci a domluvily, že budou jednat o koalici na pražském magistrátu s Piráty.

V povolební neděli se s nimi sejdou nejprve každý samostatně, potom bude zřejmě následovat třístranná schůzka. Měli by dohromady 39 hlasů, k většině přitom stačí třiatřicet.

„Máme schůzku s Piráty, pak následuje schůzka Spojených sil pro Prahu s Piráty. Pokud tyto schůzky dopadnou nadějně, tak by ještě večer mohla následovat trojstranná schůzka,“ řekl ČTK Čižinský. Dohoda se podle něj rýsuje.

Celostátní lídr Pirátů Ivan Bartoš by takovou koalici podporoval, byť podle něj záleží na stranickém kandidátovi na primátora Zdeňku Hřibovi.

„Praha si schválila povolební strategii. Samozřejmě je to varianta, která by nejen po tom, co se předvádí v kampani, ale i po tom, jakou politiku reprezentuje ODS a ANO, byla přívětivější. Já bych tuto cestu, kdybych byl v tom vyjednávajícím týmu, preferoval,“ podělil se o svůj názor v rozhovoru pro MF DNES.

Zastupitelstvo Prahy - kdo je kdo na 65 křeslech ODS

Kandidátku Občanské demokratické strany (ODS) vedl člen strany Bohuslav Svoboda. Získala 14 mandátů. Piráti

Kandidátku České pirátské strany (Piráti) vedl člen strany Zdeněk Hřib. Získala 13 mandátů. Praha Sobě

Kandidátku oficiálně registrovanou jako PRAHA SOBĚ vedl Jan Čižinský. Před volbami starosta Prahy 7 (zvolený za Praha 7 sobě), také poslanec (zvolen za KDU-ČSL). Získala 13 mandátů. Spojené síly pro Prahu

Kandidátku s oficiálním názvem TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla -"Spojené síly pro Prahu" vedl exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Získala 13 mandátů. ANO

Kandidátku ANO 2011 vedl zakladatel Fincentra Petr Stuchlík. Získala 12 mandátů.

V neděli odpoledne a v podvečer proběhne celá série schůzek napříč stranami, které si chtějí vyjasnit své pozice.

„Chceme se potkat také s ODS, protože o to projevila zájem. Považuji za správné bavit se se všemi partnery v zastupitelstvu, přestože některé strany skončí v opozici,“ řekl už v noci ČTK Jiří Pospíšil.

Pokud by platilo rčení „hlas lidu, hlas boží“, musel by se primátorem stát dosavadní starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Dostal totiž od voličů nejvíc preferenčních hlasů - 80 552. Druhá v pořadí je se 79 tisíci Hana Kordová Marvanová, které voliči udělili víc křížků, než lídrovi kandidátky Spojené síly pro Prahu Jiřímu Pospíšilovi.

Svoboda jako vůdčí osobnost vítězné kandidátky ODS získal přes 77 tisíc preferencí, pirát Hřib 75 tisíc. Petr Stuchlík z ANO, jehož billboardy lemovaly Prahu, osobně zaujal 62 651 voličů.