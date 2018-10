Senát s imunitou nevyšel, David Rath se ale dostal do zastupitelstva

V Hostivici, kde má Rath také svoji ordinaci, získalo jeho uskupení 5,21 procenta (výsledky voleb v obci čtěte ZDE).

„Musím poděkovat všem voličům, kteří měli odvahu a volili mě. V Hostivici jsme měli propagaci jen na jedné nástěnce, víceméně jsem to nechal na tom, že mě tu lidé znají,“ řekl iDNES.cz Rath.



Nejvíce hlasů ve městě získalo sdružení HOme - Hostivice město s 29,52 procenta. Těsně druhé je Hnutí Středočeši2012.cz s 26 procenty, jeho lídr a dosavadní starosta Jaroslav Kratochvíl dostal nejvíce hlasů ze všech kandidátů (988).



„My máme v programu omezení výstavby dalších hal a prosazení zákazu průjezdu kamionů městem. Takže počkáme, jak k tomuto tématu přistoupí vítězná strana,“ sdělil Rath ke své roli v zastupitelstvu.



Exhejtman Středočeského kraje také kandidoval v severočeských Litoměřicích, kde strávil několik měsíců ve vazební věznici, do Senátu za Českou suverenitu, ve volbách do horní parlamentní komory ale neuspěl.

„Koukal jsem, že ČSSD v Hostivici propadla (získala 1,48 procenta, pozn.red.). Když jsem jí vedl já, měla tu přes třicet procent. V Litoměřicích má ČSSD 3,88 procenta a dopadla hůře, než trestně stíhaný Rath se sedmi miliony v krabici. Opravdu mě mrzí, kam tu stranu dovedli, a je to na změnu vedení sociální demokracie,“ dodal k výsledku voleb.

Zvolením do horní komory parlamentu by Rath získal trestní imunitu, což by zkomplikovalo jeho trestní stíhání. Místo něj se ale o křeslo v Senátu poperou zřejmě kandidát za ANO Ondřej Štěrba a kandidát ODS Ladislav Chlupáč.

Další volební příležitost vidí David Rath ve volbách do Evropského parlamentu, opět za Českou suverenitu.

„Výsledek voleb do senátu budeme teprve analyzovat. Já mám nad sebou Damoklův meč v podobě soudu, ale Jana Volfová (předsedkyně strany Česká suverenita, pozn. red.) má v plánu zkusit volby do Evropského parlamentu, kde je hranice právě pěti procent, ale vše záleží na výsledku,“ dodal Rath.

V sedmnáctičlenném zastupitelstvu Hostivice bude další čtyři roky sedět i bývalý desetibojařský olympijský vítěz Robert Změlík, coby lídr ANO získal pro své hnutí jediný mandát.

Do zastupitelstva se dostal také ještě nedávný poslanec Marek Černoch. Ten získal jediný mandát za ODS, přičemž na kandidátce figuroval až na čtvrtém místě.

Takto hodnotili Rathovy šance před volbami odborníci: