Kritizovali hradeckou radnici, teď budou sami usilovat o zastupitelstvo

Než je rozkmotřila křižovatka Mileta, přesněji s ní související projekt s názvem City Garden, oba byli pilíři spolku Kruh pro občanskou společnost (KOS), který se stal strašákem sporných developerských projektů. Náměstek primátora Jindřich Vedlich (Slušná politika a hradečtí patrioti) dokonce uvažoval o právních krocích proti Dohnalovi. Do vedení města se však často opírá i František Křelina. Ten již do zastupitelstva kandidoval, nyní je však nejvýš.

„Už dvakrát jsem skončil těsně za branou jako náhradník, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Každopádně na zastupitelstvo pravidelně chodím už nyní, jen to nemám honorované,“ říká architekt, který si lidsky sedl hlavně se dvěma současnými hradeckými zastupiteli Změny Adamem Zárubou a Martinem Hanouskem.

Také oni z opozice tepou do vedení města, avšak Křelina je ještě ostřejší a na adresu některých váznoucích projektů, například rekonstrukce Benešovy třídy, parkování u fakultní nemocnice nebo proměny křižovatky Mileta, používá i nepublikovatelné výrazy.

„Kolikrát si říkám, že bych se měl mírnit, ale huba furt nechce dát pokoj,“ pokračuje muž, kterého jeho přímost často může hnát do problémů.

Dohnal sice není tolik impulsivní jako Křelina, ale nepřátel má mezi vedoucími představiteli města ještě víc. Někteří z nich se domnívají, že právě on největším dílem může za komplikace kolem obří rekonstrukce křižovatky Mileta, v klatbě je rovněž u fotbalových fanoušků, kteří jej už před třemi lety obvinili ze zmaření snahy vybudovat novou arénu za pomoci developerské firmy ECE.

„V případě Milety jsem pouze upozornil na prokazatelné protizákonnosti ze strany magistrátu, nic víc,“ obhajuje se aktivista.

Nic nejde kupředu a roky utíkají

Kritizuje hlavně práci investičního odboru města, zároveň však vylučuje, že by měl osobní potíž s náměstkem Vedlichem: „Já jen doufám, že po volbách už v zastupitelstvu nebude, což je ostatně i dost pravděpodobné. Dovedu si však představit spolupráci i s ním, netahal bych do toho osobní antipatie, to je dětinské. Je zarážející, že téměř jakýkoli projekt se tu potýká s vážnými problémy, a je spíš velká náhoda, když tomu tak není. Už to došlo dokonce do stadia absurdnosti, jak ten odbor strašně špatně funguje.“

Současně přiznává, že averzi radnice vnímá: „Nevraživost ze strany pana Finka nebo pana Vedlicha samozřejmě cítím. Je to ale jen taktika, jak odvést pozornost od problémů radnice.“

Architekt František Křelina poukazuje na zfušované stavby, nejen v Hradci Králové.

Podle Křeliny je problém radnice zřejmý: „Na některých postech jsou lidi, kterých si sice vážím, přátelil jsem se s nimi už před jejich vstupem do politiky, ale jejich místa je spíš ubíjejí, nerozumí jim a na jiných místech by byli mnohem lepší, i když oni si to nejspíš sami nemyslí.“

Jmenovat však raději nechce. Coby architektovi Křelinovi nejvíc vadí údajně zabrzděný rozvoj.

„V Hradci se zastavil proces výstavby, nic nejde kupředu, a přitom roky utíkají. Potřebujeme investovat! Vždyť já už právě proto pomalu nebudu moct jezdit do Pardubic,“ zmiňuje Křelina město, kde to podle něj odsýpá nesrovnatelně lépe.

Také Dohnal má pro Hradec tip, kam by město mělo vyrazit na užitečnou stáž: „Můžeme si vzít příklad třeba z daleko menší Litomyšle, kde se kvalitní architektury postavilo v násobcích více než v Hradci. Navíc tam funguje i zapojení veřejnosti do připomínkování jednotlivých projektů.“

Dohnal a Křelina už nejsou spojenci ani přátelé, ale oba by byli rádi, kdyby Piráti a Změna pro Hradec nemuseli ovlivňovat dění pouze z opozice. Oba striktně odmítají jakoukoli spolupráci s komunisty a SPD, Dohnal by velmi nerad ve vedení města viděl ty, kteří v minulosti hlasovali pro koncesionářskou smlouvu s parkovací firmou ISP nebo prosazovali prodej pozemků pro výstavbu centra Aupark.

„Já bych byl opravdu moc rád, kdyby Změna nebyla jen v opozici. Zatím vždy se ale bohužel našlo něco, co jí ublížilo. Jsou svérázní, to je ten důvod, kvůli němuž jsme jen olizovali okraj hrnce,“ dodává Křelina.

Zatím posledním prostořekým rebelem, kterého lákala politika, byl celoživotní pankáč, výtvarník, pedagog, básník, textař a zpěvák kapely N. V. Ú. Štěpán Málek, jenž v roce 2016 na kandidátce Pirátů a Strany zelených nasbíral 700 preferenčních hlasů a jejž voliči poslali na první náhradnickou pozici pro krajské zastupitelstvo.

„Pankáči říkají seru na politiku, ale já říkám: Ať chceš, nebo ne, i to je politický postoj,“ říká „akademický pankáč“ a jednou třeba i svérázný politik Málek.