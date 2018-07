Bakterie mohly způsobit průjem, kompostárna dostala už čtvrtou pokutu

„Množství koliformních bakterií a enterokoků v kompostu vysoce překračovalo povolenou hranici,“ řekla Hana Kolářová, krajská ředitelka ČIŽP. „Pokud by se bakterie dostaly do spodních vod, mohly by způsobit lidem průjmy.“

Českolipská firma odváží kompost do bývalé pískovny v Žizníkově. „Provádí si i vlastní rozbory, které také ovšem překročily stanovené limity,“ uvedla Kolářová. „Přesto firma ve vyvážení nevyhovujícího kompostu pokračovala.“

Kompostárna skončí, pokud problémy potrvají

Majitel kompostárny Pavel Hauft nepopíral, že jeho firma limity pro koliformní bakterie a enterokoky překročila. „Opravdu i naše rozbory prokázaly větší množství některých mikroorganismů. Snažíme se problémy řešit,“ dodal Hauft. „Pokud by ale přetrvávaly a hrozila by nám další pokuta, kompostárnu zavřeme.“

Kolářová upozornila, že nevyhovující kompost měla firma promíchat s novou surovinou. Pak by se spustil nový proces kompostování, což ale neproběhlo. Pokud by firma nedostatečně upravený kompost znovu zpracovávala, nestíhala by přijímat další zakázky.

Podle Kolářové prošlo kompostárnou loni asi dvacet tisíc tun surovin. Vozí se tam hlavně kaly z menších čistíren odpadních vod, což představuje asi 80 procent zpracovávaného materiálu. Zbytek je klasický kompostovatelný bioodpad.

Čtyři pokuty za sebou jsou výjimečné

„Stává se jen výjimečně, že stejné firmě dáme čtyři pokuty za sebou,“ prohlásila Kolářová.

ČIŽP však nechce kompostárnu zlikvidovat za každou cenu. „V Libereckém kraji existuje málo podobných podniků na zpracování kompostu a kalů z čistíren,“ vysvětlila Kolářová. „Kompostárna ale musí přijmout opatření, aby neporušovala předpisy. Na její provoz budeme pozorně dohlížet.“

Firma se proti pokutě odvolala. Sankci 450 tisíc korun považovala za likvidační. Ministerstvo životního prostředí ovšem odvolání zamítlo s odůvodněním, že pokuta firmu nezničí. Kompostárně hrozila sankce až deset milionů korun.

Pokuty pro kompostárnu se stupňovaly. V roce 2011 zaplatila 80 tisíc korun za skladování suroviny na nepovolených místech. V roce 2015 přišla o 120 tisíc korun kvůli příliš malému počtu odběrů a rozborů odváženého kompostu. V roce 2016 uložili inspektoři firmě pokutu 240 tisíc korun za stejný problém, jaký přišel nyní.