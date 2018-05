Filharmoniky z Pardubic čeká jubilejní sezona. Nabitá a s novým dirigentem

Eva Urbanová, José Carreras, Líza Doolittleová v podání herečky Petry Janečkové, ale třeba i The Plastic People of the Universe nebo basketbalový klub Beksa Pardubice. Co mají ti a mnozí další nejmenovaní společného? Hudební doprovod Komorní filharmonie Pardubice, která v září zahájí svou 50. sezonu.