Proti Ondráčkovi v čele komise pro GIBS je půlka poslanců z Vysočiny

Celkem 45 poslanců chybělo minulý týden při volbě komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Díky tomu bývalému příslušníkovi Veřejné bezpečnosti, který potlačoval protirežimní demonstrace v roce 1989, stačilo ke zvolení 79 hlasů. Jedním z těch, kteří při hlasování chyběli, byl i hejtman a poslanec Jiří Běhounek (za ČSSD).



„Za mojí neúčastí byla zahraniční služební cesta a řádná omluva,“ uvedl Běhounek. A odmítá, že byl Ondráček zvolen i díky jeho nepřítomnosti. „Je směšné svádět volbu na neúčast poslanců po účelových tanečcích premiéra Babiše, kdy jeho poslanci hlasovali pro,“ doplnil.

A pokud se bude hlasovat o odvolání Ondráčka, hodlá to Běhounek s klubem ČSSD podpořit.

Nejvíc poslanců z Vysočiny - celkem čtyři - má hnutí ANO. Dva z nich otevřeně přiznali, že Ondráčka nevolili. Radku Zlesákovi vadí, že se neomluvil za bití demonstrantů v roce 1989. „Neprojevil sebereflexi. Z jeho volby nemám dobrý pocit,“ uvedl Zlesák.

Jeho stranická kolegyně Monika Oborná to nevidí tak ostře. „Já pana Ondráčka osobně neznám. Mám ale zpětnou vazbu od kolegů z hnutí, kteří se s ním profesně potkali. Podle nich je to profesně odborník,“ uvedla Oborná.

Nechtěla ale říct, jestli Ondráčka v tajné volbě podpořila. „Já jsem tu dobu nezažila,“ dodala poslankyně narozená v roce 1989. Čekala ale, že se komunista omluví za svou činnost před listopadem 1989. „On to svoje vystoupení pojal tak, jak ho pojal,“ dodala Oborná.

V Jihlavě protestovaly proti Ondráčkovi stovky lidí Na řadě míst v Česku se v pondělí večer konaly demonstrace proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do pozice šéfa komise pro kontrolu GIBS. Protestovalo se i v Jihlavě, kde se na Masarykově náměstí prostřídaly stovky lidí. Někteří účastníci dorazili i v uniformách někdejší Veřejné bezpečnosti a s bílými pendreky. Podle zastupitelky Karolíny Koubové (Forum Jihlava) petici za Ondráčkovo odvolání podepsalo ve městě přes 700 lidí.

Stejně jako ona ani její kolega Jaroslav Faltýnek nechtěl říct, jak v tajné volbě hlasoval.

Další poslanec ANO Josef Kott s tím problém neměl. Ondráčkovi hlas nedal. „Nikdy nedošlo k jeho omluvě za to, co dělal v mladickém věku. To je pro mě problém,“ vysvětlil Kott.

Podle poslance SPD Radka Kotena je ale pouze na Ondráčkovi, jestli se omluví. „Já jsem ho před rokem 1989 neznal. Mohu posoudit, co dělá teď ve Sněmovně. A tam pracuje dobře,“ uvedl Koten. A neprozradil, jak se zachoval v tajné volbě. „Pokud někdo udělá něco špatně, tak by se mohl omluvit. Ale to je na rozhodnutí každého člověka,“ doplnil poslanec SPD.

To jeho kolega z Hrotovic Pavel Kováčik z KSČM se nechal slyšet, že poslední vývoj situace kolem Ondráčka nepřispívá dobrým vztahům s hnutím ANO.



„Věřím, že i od nich někteří podpořili pana kolegu Ondráčka. Jinak by ta matematika nevycházela. Navíc řada poslanců z takzvaného demokratického bloku nebyla přítomna. To také vypovídá své, protože i nepřítomností se dá podpořit,“ sdělil Kováčik.

Podle něj si teď musí vedení KSČM vše vysvětlit s Andrejem Babišem z očí do očí, ne přes média. Premiér v demisi totiž nyní prosazuje Ondráčkovo odvolání.

Jak hlasovali v tajné volbě, prozradili i Miroslava Němcová (ODS) a Jan Pošvář (Piráti). Oba dali hlas jiným kandidátům, nikoliv komunistovi. „Hned po pátečním zvolení do čela komise GIBS se ke své minulosti hrdě přihlásil. Řekl, že ničeho ze své pracovní minulosti nelituje. Jinak řečeno, komunistickou totalitu podporoval a rád by jí sloužil opět,“ uvedla Němcová.

Se zvolením Ondráčka se nemůže smířit lidovecký poslanec Vít Kaňkovský. „Zásadní pro mne jsou jeho postoje k působení proti demonstrantům v roce 1989, kdy se za své činy nejenže neomluvil, ale dokonce je i dnes plně schvaluje. Je pro mne neakceptovatelná představa, že tento člověk obhajuje, že bušil do bezbranných lidí v zájmu údajné bezpečnosti,“ sdělil.

Považuje také za nebezpečné Ondráčkovy postoje týkající se bezpečnosti v Česku a směřování naší společnosti.

„A třetím důvodem je postoj hnutí ANO, které jednak ve vystoupeních svých poslanců bagatelizovalo činy represivních složek před listopadem roku 1989. Evidentně preferuje v roli předsedy komise pro kontrolu GIBS člověka, který bude loajální k zájmům ANO například u kauzy Čapí hnízdo,“ dodal Kaňkovský.

