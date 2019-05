Víš, že můžeš hodit plechovku do plastů? Komiks radí, jak třídit odpad

Nejvíc času zabralo vkládání informací do malých políček. Hlavní postava naopak přišla na svět poměrně rychle.

„Postava dlouhovlasé holčičky byla to první, co mě napadlo. Dělala jsem si z toho trochu legraci, aby to bylo úplně jednoduché až primitivní, aby si lidé řekli: ‚Proboha, proč to nedělám taky, když je to tak banální‘,“ vysvětlila autorka komiksu Jana Zháňalová.

Kreslení ji bavilo od malička, teď studuje na uherskohradišťské uměleckoprůmyslové škole (UMPRUM) ve třetím ročníku obor grafika.

Právě studenty této školy oslovila radnice s žádostí o vytvoření komiksu, který by občanům vysvětlil, jak správně třídit odpad.

Hradiště se stalo už po čtvrté za sebou vítězem krajské soutěže O keramickou popelnici, která právě třídění hodnotí.

I tak chtělo město některé novinky a zásady lépe vysvětlit. První komiksový příběh vítězné studentky upozorňuje na to, že v Hradišti se plechovky od piva a dalších nápojů dají vhazovat do kontejnerů na plasty.

Podstatné informace musela autorka vměstnat do malých komiksových políček.

„To mi zabralo nejvíce času. Ale vymýšlet jsem je nemusela, město nám věty připravilo,“ konstatovala Zháňalová.

Další kreslené příběhy mají vést zase k tomu, aby lidé do hnědých popelnic na bioodpad nevhazovali plastové obaly a další materiál. Nebo aby netvořili černé skládky z velkoobjemových předmětů u kontejnerů.

Studenti uherskohradišťské školy už vyzdobili kresbami dětské oddělení v nemocnici, vytvořili pexeso pro krajskou akci Noc kostelů, logo Ceny Vladimíra Boučka udělované tradičním výrobcům a navrhovali plakáty pro ples města.

„Firmy i města rádi využívají kreativní potenciál, který naši studenti mají. Pro ně je zase dobré, když je jejich práce vidět a má přesah do praxe,“ řekl ředitel UMPRUM Ivo Savara.