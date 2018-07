Obec na Šumpersku sužují mračna komárů, bodají i padesátkrát za minutu

Hygienici ve Zvoli při měření na přelomu května a června zaznamenali v centru obce i šest útoků komárů za minutu, u hřiště na okraji jich však už bylo jedenáct a v lesíku u zahrad směrem k Lukavici dokonce pětapadesát.

Komáří kalamita přitom nastává, když hygienici v obydlených územích napočítají více než deset bodnutí za minutu.

„Dostali jsme se na hranici kalamity. Podobnou invazi jsme zažili potřetí za deset let, naposledy to bylo před čtyřmi lety,“ popsal situaci z uplynulých týdnů starosta Zvole Josef Najman.

Vše je přitom o to horší, že v obci se podle hygieniků vyskytli komáři útoční, kteří jsou ze všech běžných druhů vůbec nejagresivnější.

Obec nechala postřiky proti komárům aplikovat mezi zástavbou a železniční tratí směrem k řece Moravě, kde je vlhčeji než jinde.

„S pomocí repelentních postřiků se nám první vlnu komáří invaze podařilo zažehnat, navíc se teď trochu ochladilo, takže se situace zklidnila. Nedá se ale vyloučit, že komáři udeří znovu a budeme muset brzy opět zasahovat,“ přemítá starosta.

Ve Zvoli zasahovali proti dospělým komárům. Podle hygieniků to však není nejúčinnější forma, jak tento hmyz zlikvidovat.

„Nejvíce se nám osvědčilo hubit už larvy komára. To ale předpokládá, že se zmapují jejich líhniště,“ vysvětlil Libor Mazánek z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Podle něj je však dospělý komár zase velmi citlivý, takže stačí míň postřiku než na jiný hmyz.

V Litovelském Pomoraví je klid

Na rozdíl od Zvole v Litovelském Pomoraví, kde se s komáří kalamitou v minulých letech potýkali pravidelně, situace letos není tak dramatická.

Hygienici i starostové tamních obcí to přičítají mimo jiné velkému suchu. Přesto však v okolí zdejších lužních lesů proti komárům preventivně zasahovali. Například ve Střeni.

„Nešlo o zásah proti dospělým komárům. Máme zmapovaná líhniště a ta vždy dva až tři dny po dešti kontrolujeme, zda se komáři nelíhnou. Pokud se tam objeví larvy, použijeme postřik baktericidním přípravkem, který je šetrný k přírodě. Ten larvy spolehlivě zničí a komáři už nevyletí,“ popisuje starosta Jiří Nevima.

Inspiraci obce našly v Porýní v Německu

Osm obcí v Litovelském Pomoraví - mezi nimi je kromě Střeně i Litovel, Náklo, Příkazy, Mladeč či Červenka - bojuje proti komárům společně.

„Byla to mravenčí práce vytipovat líhniště komárů. Nechali jsme si zpracovat software, který všechna riziková místa mapuje, a ta se pak kontrolují. Výsledky se po několika letech dostavily a komáři už nás netrápí tolik jako v minulosti,“ pochvaluje si střeňský starosta.

Doplnil, že obce se nechaly inspirovat podobným systémem v Porýní v Německu, kde si samosprávy s komáry rovněž poradily.

Hygienik Mazánek považuje způsob, jaký zvolily obce v Litovelském Pomoraví, za nejefektivnější. „V Litovelském Pomoraví se podařilo vytvořit velmi účinný systém,“ podotkl s tím, že není jednoduché zmapovat všechna místa, kde se mohou komáři líhnout.

„Vyžaduje to spoustu práce a pravidelnou aktualizaci. Ve Zvoli se bohužel nepodařilo líhniště najít. Pokud by se ta místa podařilo vytipovat, bylo by možné zlikvidovat komáry v larválním stadiu a neměli by šanci ani vyletět,“ uzavřel Mazánek.