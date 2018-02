Dopravu v okolí Kvasin zlepší rozšíření křižovatky, zaplatí jej Škodovka

Křižovatka na hlavní tah I/14 spojující Rychnov nad Kněžnou s Náchodem nápor vozidel nezvládá a na přivaděči se tak tvoří kolona až k parkovištím. Situaci má zlepšit třetí pruh ve směru od automobilky a především bypass na okružní křižovatce, který umožní rychlejší průjezd autům směrem do Solnice a dál na Náchod.



Automobilka loni na jaře oznámila, že třetí pruh postaví v létě 2017 při celozávodní dovolené, s bypassem se počítalo na podzim. Ani jedno však nedopadlo. Škodovka narazila na největší potíž dopravních staveb - pozemky. Část třetího pruhu se podařilo vybudovat až v prosinci, zbytek plánů firma odložila na letošní červenec, kdy je v Kvasinách opět celozávodní dovolená.



„Třetí pruh se z důvodu povolovacích řízení staví na dvě etapy. První byla zprovozněna ke konci roku 2017 a vede ve směru od výjezdu z parkoviště před první bránou do zhruba poloviny kopce na příjezdové komunikaci,“ vysvětlila mluvčí automobilky pro kvasinský závod Martina Gillichová.

Přestože se řidičům uleví později, než plánovali, pro Škodovku to faktické zpoždění není. Původně se měl totiž celý projekt uskutečnit až letos v létě.

Ještě loni zjara to však vypadalo, že se záměr podaří uspíšit. Jenže automobilka nezískala souhlas s využitím jednoho ze sousedních pozemků a kvůli tomu ani potřebná povolení. Stavbu proto rozdělila, aby se mohlo nejdříve začít na půdě, která patří městu Solnice.

Kraj by stavěl ještě pomaleji

Samotný třetí pruh by se měl vejít na pozemky Královéhradeckého kraje, jehož Správa silnic se Škodovkou loni v červnu uzavřela smlouvu o právu provedení stavby.

Kdyby se do rozšíření krajské silnice nepustila automobilka, hejtmanství by to podle dřívějších vyjádření stihlo nejdříve za tři roky (více v článku Nemůžeme čekat, zní z Kvasin. Rozšíření silnice k továrně zaplatí Škoda).

„Spolupráce s automobilkou se tak nabízela jako vhodná varianta výhodná pro všechny strany. Budoucí majetkoprávní vyrovnání budou schvalovat orgány kraje po realizaci,“ uvedl již dříve k projektu hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Chybějící pozemek až do nedávna patřil realitní společnosti HAVEX Reality. Automobilka ho potřebovala především pro pojezd techniky. Podle realitky však jednání komplikovaly nejasnosti, zda nakonec po jeho části nepovede odvodnění k rozšířené silnici. Na parcelu měla navíc zájemce. Ten ji koupil letos v lednu a s automobilkou už se na využití dohodl.

„Věříme, že již nedojde k žádným komplikacím v povolovacích řízeních. Druhá etapa od poloviny kopce po kruhový objezd by spolu s bypassem na kruhovém objezdu směrem na Solnici měla být dokončena v srpnu letošního roku,“ potvrdila Gillichová.

Dopravní špunt na výjezdu z průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

„Územní rozhodnutí na bypass bychom měli vydat do týdne. Pak přijde na řadu stavební povolení, které bude trvat zhruba měsíc. Komplikace tam již nejsou,“ sdělil vedoucí stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou Petr Dušek.



Částečně dokončený třetí pruh již nyní pomáhá zlepšit výjezd z parkovišť u automobilky. Řidiči však zhruba v polovině cesty ke kruhovému objezdu zipují, a propustnost silnice se proto zatím nezlepšila. Podle analýzy kraje by ji opatření mělo zvýšit na dvojnásobek a čekání v kolonách se má zkrátit na polovinu.

„Rozšíření vozovky bude mít své opodstatnění až po vytvoření bypassu, kdy pruh vpravo by měl řidiče navádět už téměř od parkovišť na směr Náchod,“ vysvětlil dopravní inženýr rychnovské policie Josef Žabokrtský.

Kolony od Rychnova zůstanou

Stavba třetího pruhu by měla stát zhruba 22 milionů korun, bypass dalších asi 10 milionů. Dopravu to však zlepší jen na výjezdu z automobilky. Kolony, které se tvoří hlavně od Rychnova při nájezdu pracovníků na směnu, nejspíš zůstanou. Bypass z tohoto směru se totiž neplánuje.

Automobilka alespoň před závodem vybudovala informační tabuli, která ukazuje počty volných míst na jednotlivých parkovištích. Zatím funguje ve zkušebním provozu a měla by urychlit sjezd vozidel z přivaděče.

„Zamezíme tak chaotickému kroužení lidí, kteří hledají parkovací místa, aby jeli přímo tam, kde parkovací místo je,“ popsal projekt při loňském setkání s občany Kvasin člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.

Ulehčit dopravě od Rychnova by měla definitivně až nová 2,5 kilometru dlouhá komunikace, kterou kraj plánuje v souvislosti s rozšířením průmyslové zóny. Začínat má u budoucího nájezdu na obchvat Rychnova, nadjezdem má překonat železniční trať a za ní pokračovat až k automobilce. Bude to zároveň propojka průmyslových zón Solnice Kvasiny a Lipovka.

Kraj v prosinci vypsal výběrové řízení na zpracování investičního záměru. Hodnotu stavby odhaduje až na 250 milionů korun. Další stovky milionů má stát příprava průmyslové zóny a na zhruba 380 milionů přijde seřadiště vlaků a železniční stanice v Lipovce. Ani jeden z projektů však nebude hotový před rokem 2020.