U Jaroměře se sejdou tři stavby naráz, už teď jsou na hlavním tahu kolony

Už teď se řidiči štosují v kolonách před Jaroměří na mezinárodním tahu I/33, kde Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravuje most. Tím, že se v kratším intervalu vpouštějí do města a v delším vyjíždějí, zatím to Jaroměřští tolik nepociťují. Doprava ve městě, kterým proudí desetitisíce aut, se však zřejmě zhorší. Řidiči by se měli Jaroměři nejlépe zcela vyhnout nebo musí počítat se zdržením.

„Pokoušel jsem se ŘSD přesvědčit, zda by to bylo možné aspoň odložit opravu na I/37 mezi Jaroměří a Heřmanicemi, ale z jejich hlediska už to nešlo. Stavba má projekt, vybraného zhotovitele. Teď se rekonstruuje most na Hradec a všechny tři velké stavby se dostanou do časové kolize. Do toho máme uprostřed města naplánovány některé stavby, takže to není nic veselého,“ říká starosta Jaroměře Josef Horáček (Volba pro město).

Místní se opravě výpadovky z Jaroměře na Dvůr Králové diví, protože silnice vypadá dobře. „Vždyť se to opravovalo před patnácti lety od kruháče až po benzínku u Kuksu a od té doby je to stále slušný asfalt,“ hodnotí František Kříž na facebookovém profilu města.

Starosta se obrátil se stejnou námitkou na silničáře, ti však mají posudky, že je oprava nezbytná. Diagnostika vozovky ukázala, že za městem je zcela rozsypané i podloží silnice, takže se musí vyměnit do hloubky víc než metru. Živičný povrch má podle rozboru minimální soudržnost, takže do dvou let by se silnice rozsypala.

Oprava výpadovky na Dvůr Králové bude stát 59 milionů korun s daní. Podle posledního jednání na krajském úřadu by měla začít 20. května. „Firma provede obnovu živičného krytu v úseku od křižovatky I/33 a I/37 Na Špici po obec Heřmanice. V obci Heřmanice v délce zhruba 770 metrů se budou opravovat všechny konstrukční vrstvy vozovky,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Hlavním důvodem toho, že se sejdou tři stavby naráz, jsou enormně bohaté archeologické nálezy v okolí jaroměřského nádraží. Rekonstrukce celé stanice za 905 milionů korun měla být hotova původně už loni v prosinci, ale Muzeum Náchodska po předběžném průzkumu shledalo, že se jedná o významnou archeologickou lokalitu.

Až v létě se proto vypisovala zakázka na nákladný další archeologický výzkum a teprve nyní na konci dubna ji Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vyhodnotila. Stavební práce se kvůli tomu zpomalily, harmonogramy stavařů zcela padly. Přes nádraží vlaky jezdí v provizoriu, protože sudá skupina kolejí není dostavěna.

Opravy u Jaroměře most v Jezbinách na silnici I/33: 1. dubna - 31. října (kyvadlový provoz)

na silnici I/33: 1. dubna - 31. října (kyvadlový provoz) oprava silnice I/37 od okružní křižovatky Na Špic i v Jaroměři po konec obce Heřmanice: 20. května - říjen (ulice Na Cihelnách obousměrný provoz, další úseky kyvadlově)

i v Jaroměři po konec obce Heřmanice: 20. května - říjen (ulice Na Cihelnách obousměrný provoz, další úseky kyvadlově) oprava dvoukilometrového úseku silnice ze Starého Plesu na Šestajovice: 6. května - 27. května (místní objížďka přes Jásennou)

6. května - 27. května (místní objížďka přes Jásennou) rekonstrukce železniční stanice Jaroměř: výluky od 24. července do 14. prosince (bude úplná vlaková výluka ve všech směrech, pojedou náhradní autobusy, od 21. října se předpokládá obnovení provozu mezi Jaroměří a Hradcem Králové)

„V současné době bude dokončen archeologický průzkum pod sudou skupinou kolejí, uskuteční se stavba železničního spodku a svršku. Při výlukách od 24. července do 14. prosince proběhne přesměrování provozu na sudou skupinu kolejí při využití nově budovaného druhého nástupiště,“ vysvětluje mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Pak se bude sundávat lichá skupina kolejí, aby tam mohli archeologové. Dokončení prací se odhaduje až na rok 2020, kdy se ještě bude pracovat na podchodu, prvním nástupišti, liché skupině kolejí a kompletním zabezpečovacím a sdělovacím zařízení.

ŘSD se ohrazuje, že termín opravy silnice I/37 koordinovalo s krajskými silničáři a SŽDC, vědí o ní na krajském úřadě i policie. Podle starosty však Jaroměři hrozí až dopravní kolaps od srpna do října (více o investicích a problémech v dopravě v regionu čtěte v článku Kolony stojí v Hradci i v Jaroměři).



„Dopravní rada v rámci krajského úřadu má za úkol koordinovat, aby nedošlo k souběhu větších dopravních akcí. Jsou si vědomi, že otevření vlakové cesty, která měla být hotova už loni, se zpozdilo kvůli archeologickým nálezům a že k této kolizi dochází. Výsledkem jednání na této radě bylo, že to prý zvládneme. Mně nezbývá než věřit odborníkům, že to skutečně zvládneme i v reálném životě, nejen v kanceláři,“ doufá starosta Horáček.