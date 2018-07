Bicykly neumějí opravit děti ani tatínci, na STK pro kola jim poradí

„Strážníci prověří povinnou výbavu cyklistů a naučí je základní opravy a úpravy, jako je nasazení spadlého řetězu, nastavení výšky sedla, přimontování zvonku a světla, utažení brzd, namazání řetězu nebo opravu píchlé duše a nafouknutí kola ruční pumpičkou,“ informovala mluvčí městské policie v České Lípě Eva Vlastníková.

Odborník také zájemcům vysvětlí, do jakých činností by se laici neměli sami pouštět, protože by se mohli kvůli neodborné opravě zranit. Lidé by sami neměli například seřizovat lanka brzd a přehazovačky. Akce se koná 16. a 23. července a 23. a 30. srpna vždy od 13 do 15 hodin.

„Může se to zdát jako banalita, ale s tím, že své kolo neumějí opravit, jsme svědky nejen u dětí, ale i jejich tatínků,“ zdůraznila mluvčí.

Za jízdu v protisměru dva tisíce pokuta

Důvodem k uspořádání akce je vzrůstající počet cyklistů ignorujících nejen povinnou výbavu kol, ale i dopravní značení.

„Dopravních přestupků cyklistů je dost, nejen co do vybavení kol. Řada z nich jezdí třeba v protisměru, za což jim hrozí až dvoutisícová pokuta,“ podotkl ředitel českolipských strážníků Vladimír Jeník.

Cyklisté zpravidla ani netuší, čím vším mají být podle zákona jejich kola vybavena. K povinné výbavě patří třeba bílá odrazka vpředu, červená vzadu a na výpletu kol. Kolo musí mít funkční brzdy. Za šera nebo tmy musí mít rozsvícenou přední svítilnu a zadní červenou blikačku.

Dětské dopravní hřiště, kde se akce STK pro kola uskuteční, se nachází v Arbesově ulici, patří městu a je velmi využívané pro dopravní výchovu dětí ze základních škol z celého českolipského okresu.