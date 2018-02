VIDEO: Žena dostala na ulici epileptický záchvat, pomohli jí kolemjdoucí

Operátor kamerového systému si ve čtvrtek před polednem na monitoru všiml, jak žena náhle zkolabovala v Opletalově ulici a před pádem ji zachránil muž, který šel za ní. Operátor ihned na místo poslal hlídku.

„Strážníci dorazili do Opletalovy ulice za rekordní dvě minuty a společně s ochotným kolemjdoucím se snažili chránit ženě hlavu, a to až do doby, kdy křeče ustaly a žena nabyla opět vědomí,“ řekla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Ženě ležící na zemi poskytli strážníci deku proti prochladnutí a přikryli ji izometrickou fólií. Poté ženu předali záchranářům.

V podobných případech strážníci radí, aby případný svědek pomohl člověku s epileptickým záchvatem dolehnout na zem a chránil mu hlavu. Dalším krokem je přivolání záchranky. Není vhodné bránit průběhu záchvatu a otvírat postiženému násilím ústa.

„Pokud je dotyčný stále v bezvědomí, zkontrolujte, zda dýchá normálně. Když ano, držte hlavu v záklonu. Pokud začne zvracet, otočte ho na nezbytně nutnou dobu na bok,“ dodala Seifertová.