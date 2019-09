VIDEO: Tak se staví tunel. Koleje z Prahy do Budějovic míří pod zem

Čím jste hlouběji, tím více cítíte pach cementu a betonu. Holínky se boří do hlubokého bláta, denního světla pomalu ubývá a nad hlavou se klene velký tubus. Dovnitř jím vede čerstvý vzduch, ven odnáší prach. Zařízení tak umožňuje razit tunel a při práci se neudusit. Pracovníci se zrovna připravují stříkat provizorní betonové dno a zpevnit tak celou stavbu.

Právě tak to v úterý vypadalo v budoucím železničním tunelu Deboreč a brzy to bude stejné i v sousedním tunelu Mezno na rozhraní Jihočeského a Středočeského kraje, jehož stavba včera slavnostně začala. Za tři roky se tudy začnou prohánět vlaky mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

Mezno o délce 840 metrů a Deboreč s 660 metry jsou součástí modernizace 20kilometrového úseku ze Sudoměřic u Tábora do Votic. Ten má být v provozu v roce 2022. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) za akci zaplatí přes 6,3 miliardy korun bez daně.

Z Tábora do Prahy pak vlaky dorazí za hodinu, o čtvrt hodiny rychleji než nyní. To bude pro cestující to nejzásadnější zlepšení.

MF DNES měla v úterý možnost projít rozestavěnou částí tunelu Deboreč. „Začal se razit loni v prosinci a nyní je hotových 380 metrů,“ upřesnil Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Uvnitř bude dvojkolejná trať. Výška je nyní 9,5 metru a šířka 10 metrů. Ještě se trochu změní s tím, jak bude dostávat stavba finální podobu. Zjednodušeně lze říct, že nyní jsou uvnitř zabudované ocelové klenby, které ve spolupráci s nastříkaným betonem zpevňují tunel.

Razí se rakouskou metodou

Podobně se bude postupovat i u Mezna, kde včera posvětili sošku svaté Barbory, která je patronkou horníků. Dělá se to u podobných akcí vždy, aby se podařilo úspěšně a bez případných zranění práce dokončit.

„Mezno budeme razit takzvanou novou rakouskou metodou. Stručně, razí se ve dvou částech, nejdříve se odebírá horní část zvaná kalota a pak jádro se dnem. Kompletně hotový by měl být do konce května roku 2021 s tím, že prorážka je naplánovaná někdy na konci léta příštího roku,“ vysvětlil Lumír Pyszko, ředitel výstavby ze společnosti OHL ŽS, která je zhotovitelem.

Práce na celém úseku Sudoměřice jsou v plném proudu. Je to jedna z posledních částí, která chybí modernizovat na trase Budějovice–Praha. „Na dosud jednokolejném úseku přibude druhá kolej a také nová železniční stanice Červený Újezd,“ zmínil Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy.

Téměř 20 kilometrů dlouhý úsek povede z velké části v nové trase, která bude o dva kilometry kratší než ta současná. Rychlost vlaků se v místě zvýší na 160 kilometrů za hodinu.

Zajímavostí je, že by mohla najít nové využití i část trati, kterou vlaky u Mezna či Střezimíře opustí. „Přilehlé obce mají zájem o její využití. Na části by mohla být cyklostezka, padla také úvaha, že by tam mohly být v provozu drezíny jako turistická atrakce. Se zástupci obcí o záměru jednáme. My bychom jim trať připravili k předání, oni by už pak hledali prostředky na další úpravy,“ nastínil Nejezchleb.

Chybí Nemanice–Ševětín

Zatímco ve Středočeském kraji modernizace koridoru vrcholí, v Jihočeském postupuje pomaleji. Nyní se pracuje na části Doubí–Soběslav, kde bude hotovo v roce 2023, ale chybí zásadní úsek Nemanice–Ševětín na Českobudějovicku. Zahájení je ovšem ještě hodně daleko.

„I na této části počítáme se zdvoukolejněním a součástí jsou také dva opravdu velké tunely: Chotýčanský a Hosínský (5 a 3 km, pozn. red.). Nyní řešíme odvolání proti územnímu rozhodnutí. Uvidíme, jak se s tím krajský úřad v Budějovicích vypořádá. Pokud to půjde dobře, mohla by tato stavba začít v roce 2023,“ odhadl náměstek ředitele SŽDC.

Proti vedení trasy se staví například obyvatelé Dobřejovic. Koleje se totiž mají přiblížit k vesnici. Místní mají obavy z hluku a celkově ze zásahu do krajiny. Dohady o trasu se vedou už roky. Na druhou stranu, od nejbližšího domu tam má být železnice vzdálená 560 metrů.

Po dokončení modernizace budou vlaky z Budějovic do Prahy a zpět jezdit 90 minut, dnes jsou to minimálně dvě hodiny.