Soud znovu otevřel pašování kokainu z Brazílie. Svědek „ztratil“ paměť

Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové byl za nelegálním obchodem s drogou v letech 2012 až 2014 devětačtyřicetiletý Jozef Mitro z Milevska, který na pašování najímal zadlužené a existenčně ohrožené zájemce.

S pomocí známého Afričana přezdívaného Bruno je dostával do Německa, odkud létali do brazilského Sao Paula.

Dopravu zásilek kokainu podrobně popsal v loňském hlavním líčení pomocný zedník původem ze Slovenska Ivo Horák. S ohledem na jeho přiznání a spolupráci s policií mu soud vloni vyměřil pouze pětiletou podmínku, Mitrovi uložil šest let. (více čtěte zde)

V pondělí měl senát problémy s jedním z přivolaných svědků, rovněž kurýrem, který se vrátil do Milevska v roce 2016 z vězení v Německu. Tvrdil, že na spoustu věcí si už po čtyřech letech nepamatuje. Ani na to, jestli o jeho cestě do Brazílie pro drogy Mitro věděl.

„Znali jsme se se svědkem od doby, kdy pracoval u mě na baráku. Dohodil jsem mu práci sádrokartonáře v Německu a domníval jsem se, že odtud odlétá za podobnou prací také do Brazílie. Můj známý tam vlastní dům,“ vysvětloval Mitro.

Některé výroky svědka označil předseda senátu Michal Kubánek za lživé a upozornil ho na možnost stíhání pro přečin křivé výpovědi. Soud má totiž k dispozici jeho doznání před německou policií i soudem a odposlechy mobilů.

K soudu se nedostavil bez omluvy druhý kurýr kokainu, souzený a vězněný v Belgii. Také ten už je na svobodě a žije v jižních Čechách. Soudce Kubánek ho proto nechá předvést k líčení začátkem června.