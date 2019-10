V Kojetíně vznikne průmyslový park za miliardu, budou v něm sklady i výroba

V oblasti, kde je nezaměstnanost dlouhodobě vyšší, než je průměr v celém kraji, najde práci přes pět stovek lidí.

„Areál umožní příchod nových firem, které zvýší konkurenci na trhu práce, pomohou k navýšení mezd, a lidé z okolí Kojetína si budou moci najít dobře placenou práci kousek od domova. Navíc mohou v návaznosti na náš park vznikat nové podnikatelské příležitosti,“ uvedl Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit Accolade.

Zdůraznil, že areál nezabere zemědělskou půdu, naopak oživí území, které už jednou průmyslu sloužilo.

„Většina pozemků byla privátních, z malé části a velmi rádi jsme ale investorovi vyhověli i my. Investici považujeme za čistokrevný zázrak, všichni zastupitelé včetně těch opozičních záměr jednohlasně schválili,“ řekl starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Město věří, že areál pomůže udržet ve městě mladé a vzdělané

Na Kojetínsku je aktuální nezaměstnanost 3,9 procenta, podíl lidí bez práce je tam o 1,3 procenta vyšší než průměr ve zbytku Olomouckého kraje. Samotný Kojetín se potýká hlavně s tím, že odtud utíká mladá generace lidí. Odcházejí studovat do větších měst, odkud se později kvůli lepším ekonomickým podmínkám nevracejí zpět.

„V oblasti občanské vybavenosti jsme za posledních několik let proinvestovali stovky milionů, abychom Kojetín pro mladé rodiny zatraktivnili. Pevně věřím, že výstavba moderního průmyslového parku přivede nájemce, kteří nabídnou dobře placenou a kvalifikovanou práci všem obyvatelům, a uplatnění najdou jak dělnické profese, tak vysokoškoláci,“ dodal Ptáček.

Stavba nyní prochází posuzováním vlivu na životní prostředí EIA. Z dostupné dokumentace se dá vyčíst, že areál by měl sloužit pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v Česku a pro lehkou výrobu. Montovat by se tam měly například plastové součásti pro automobilový průmysl.

Skupina Accolade v Česku, Polsku, Německu a na Slovensku dosud uskutečnila 26 velkých průmyslových projektů.