Začíná houslový happening s koncentrací laureátů. Ústí hostí festival a soutěž

Ředitelkou 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže (KHS) je učitelka ZUŠ Ústí nad Orlicí Lenka Lipenská. „Společně děláme Kocianku třetím rokem, štáb funguje bezvadně, Lenka je energická žena. která přinese spoustu nových impulsů, spolupracuje se s ní moc hezky,“ řekl o ní umělecký ředitel hudebního festivalu Kocianovo Ústí a patron soutěže Pavel Šporcl.

Lenka Lipenská je v současné době již pohlcena přípravami na příští týdny a snaží se, aby si účastníci z 19 zemí, návštěvníci či porotci užili radost ze setkání a muzicírování. „Jako rodačka ze Žamberka odmalička ,kopu‘ za Petra Ebena, pak přijedu do Ústí a ,kopu‘ za Jaroslava Kociana. Soutěž slaví šedesátiny, proto jsme Kocianovi vložili na propagačních materiálech do ruky místo houslí dort. Byla bych ráda, aby se naplnily všechny atributy narozeninové oslavy. Pro mě je to radost ze setkávání, úsměvy, květiny, dárky, narozeninový dort, hudba a veselá nálada. Doufám, že to vše se podaří naplnit,“ řekla Lenka Lipenská.

Kolik soutěžících dorazí?

Jsem ráda, že jejich počet proti loňsku opět narostl. Při uzávěrce jsme měli 62 přihlášek, dva však nesplnili podmínky, odhlásila se i Rakušanka, když si zlomila prst při basketu, a jeden účastník měl problémy s pasem. Ale počet přihlášek ukazuje, že soutěž má ve světě jméno - přijedou mladí houslisté z 19 zemí od USA a Kanadu přes evropské země až po Mongolsko a Čínu. Češi tvoří zhruba jednu třetinu účastníků.

Jsou mezi nimi i houslové talenty z Pardubického kraje?

Letos naposledy vystoupí v nejstarší kategorii do 16 let Hana Jasanská z Ústí nad Orlicí a druhým účastníkem bude ve druhé kategorii do 12 let Adam Janíček z České Třebové. Těší mne, že se i tady rodí další houslové naděje.

Kolik dalších lidí bude v době soutěže v pohybu?

Na organizaci a přípravě se podílí velké množství lidí. Jen v ústecké zušce přes 30, pak jsou to pracovníci Klubcentra, umprumky, radnice, Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana a řada dalších. Díky tomu, že se na ně mohu spolehnout, vím, že to bude krásný ročník.

Které události nadcházející soutěže byste vyzdvihla?

Bude jich spousta. Těším se třeba na setkání s loňskou italskou laureátkou Lucillou Rose Mariotti, která bude mít koncert s Komorní filharmonií Pardubice. Ráda sleduji, jak se laureáti za rok posunou, navíc je na nich vždycky vidět, jak se do Ústí velice rádi vracejí. Anebo na závěrečný koncert vítězů na němž se sejdou „the best of“, tedy ti nejlepší z letošního ročníku.

Co pro vás znamená spolupráce s uměleckým ředitelem festivalu a patronem soutěže Pavlem Šporclem?

Moc se na něj těším, protože je to velmi milý a vstřícný člověk. Je vidět, jak ho baví práce s dětmi, neodmítne nikoho ze soutěžících, když za ním přijdou se žádostí o radu, podpis či selfíčko.

Zaujal mě jeho výrok, že se snaží o to, aby soutěžní a festivalové dny vytvořily jakýsi „hudebně houslový happening “...

S touto myšlenkou se ztotožňuji. Chceme, aby nešlo jen o soutěžní výkon, ale aby se v Ústí hrálo a muzicírovalo na všech frontách. Pořádáme akreditovaný seminář pro pedagogy vedený Pavlem Šporclem na téma Česká houslová škola, což se v roce stoletého jubilea republiky a šedesátého jubilea soutěže určitě hodí. Pak po loňském vzoru opět založíme mezinárodní orchestr pro soutěžící děti, kteří si tak návštěvu Ústí mnohem víc užijí. Jádrem orchestru bude ústecká Decapoda. Zájemci budou moci sledovat živý přenos ze soutěže pomocí kanálu YouTube a novinkou budou dětské pětičlenné poroty pro každou kategorii. Jejich členové obdobného věku jako houslisté si prožijí soutěž mnohem víc a na vlastní kůži.

Budete mít jako pořadatelé díky jubileu více peněz?

Snažím se držet výdaje zhruba ve stejné výši jako loni. Sponzoring zajišťuje Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana a ten vám potvrdí, že situace je těžší a těžší.

V jakém složení se představí porota?

Sedmičlenná porota je složena pouze z českých houslistů, všichni porotci jsou laureáty soutěže v průběhu její historie. Předsedou bude dvojnásobný vítěz soutěže Pavel Hůla. Bude to vysoká koncentrace laureátů na jednom místě.

O jaké ceny houslisté soutěží?

Hlavní cenou je pozvání laureáta ke koncertu s Komorní filharmonií Pardubice v roce 2019. Zároveň mu Český rozhlas umožní pořídit studiovou nahrávku, také obdrží pouzdro na housle. Vítěz nejmladší kategorie získá půlové housle, vítěz nejstarší kategorie mistrovský smyčec. Všichni na prvních třech místech obdrží mistrovské struny. Cen je hodně. Žhavou novinkou je velmi lákavá cena - mistrovské housle z dílny v italské Cremoně, které jsou určeny pro talentovaného houslistu, který však nemá k dispozici kvalitní nástroj.

Program Kocianova Ústí 26. 4. - Stefan Milenkovich: recitál, kostel Nanebevzetí Panny Marie, (již proběhlo)

7. 5. - Komorní filharmonie Pardubice a Lucilla Rose Mariotti, Roškotovo divadlo, 19:30 8. 5. - Královna zpěvu Ema Destinnová, Roškotovo divadlo, 19.30 9. 5. - Bratři Ebenové Čas holin, Roškotovo divadlo, 19:30 11. 5. - Slavnostní galakoncert laureátů a vítězů KHS & Komorní orchestr Praga Camerata, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 12. 5. - Koncert vítězů a laureáta Kocianovy houslové soutěže 2018, Roškotovo divadlo, 14:30 20. 5. - Jaroslav Kocian: Slavnostní mše 1905, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16:00

Co vyzvednete z šedesátileté historie soutěže?

Jednak to, že pokračuje po celých šedesát let nepřetržitě, což je vzhledem k organizačnímu kolosu obdivuhodné. Vážím si podpory nadačního fondu a jsem ráda, že se daří udělovat jeho hlavní cenu, tedy koncert laureáta s Komorní filharmonií Pardubice. Pro mladého houslistu to často bývá první podobná zkušenost s profesionálním orchestrem. Je také hezké, že se k soutěži hlásí Pardubický kraj, je vidět, že se soutěž těší vážnosti a úctě.

Které koncerty považujete za nejatraktivnější?

Velkým tahákem zvláště pro pamětníky soutěže byl recitál Stefana Milenkoviche, nejmladšího vítěze KHS. Uměleckému řediteli Pavlu Šporclovi se podařilo zařadit komponovaný pořad Královna zpěvu Ema Destinnová, v němž účinkuje velká hvězda mezzosopranistka Andrea Tögel Kalivodová a mluveným slovem Bára Kodetová. Širší ústeckou veřejnost určitě hodně potáhne koncert bratrů Ebenů. Pro mě bude velkou srdeční záležitostí páteční Slavnostní galakoncert významných laureátů a vítězů KHS. Všichni členové poroty se přesunou z místa za stolem před obecenstvo a odehrají slavnostní koncert, doprovází ho Komorní orchestr Praga Camerata s uměleckým vedoucím a sólistou Pavlem Hůlou, předsedou poroty. Jak jsem už zmínila, hodně se těším i na koncert Komorní filharmonie Pardubice a italské loňské laureátky Lucilla Rose Mariotti. Kdo chce vidět a slyšet to nejlepší z Kocianky, tak by měl přijít na sobotní koncert vítězů, při němž vystoupí i soutěžní orchestr.

Termín závěrečného koncertu festivalu je rovněž novinkou...

Trochu ano, uskuteční se až 20. května, ale bude to jeho úplné završení, třešnička na festivalovém dortu, protože zazní Kocianova slavnostní mše. Neznám ji, jsem hodně zvědavá na její provedení. Festival trvá poprvé skoro měsíc, ale chceme posluchačům nabídnout i určité vydechnutí mezi koncerty, aby to nebyl každodenní koncertní maraton. Chceme, aby se posluchači mohli těšit na koncerty a stihli si mezi nimi odpočinout.