Policista při budování soukromé střelnice zničil les, úřad vše posvětil

Po řadu dní začátkem letošního roku operovaly v lesíku u Kobeřic na Prostějovsku těžké stavební stroje. Nákladní auta a bagry razantně proměnily charakter celé lokality (podrobně v článku Stavitel soukromé střelnice u obce vykácel a zabral část cizí parcely).

Bez souhlasu vlastníků zasáhly práce hluboko na sousední pozemek, kde zmizely všechny stromy, a navíc někdo ukradl pokácené dřevo (o krádeži dřeva zde).

Policistu Tomáše Fialu z nedalekých Nezamyslic, který chce v lokalitě vybudovat střelnici, už kvůli tomu vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (o prověrce zde).

O případ se zajímá také inspekce životního prostředí. Podle stavebního úřadu v Prostějově se však u Kobeřic nic zvláštního neděje.

„Majitel se rozhodl povrch pozemku urovnat, uloženou zeminu nahrnul na okraj sledované lokality, a vytvořil tak po obvodu zemní val. Pozemek tvoří dno zemní propadliny a je krytý strmými srázy. Z tohoto důvodu nelze uvažovat o tom, že by popsaná úprava terénu mohla podstatně změnit vzhled prostředí. Nejedná se tedy o terénní úpravu a práce nevyžadovaly vydání stavebního povolení či jiného opatření,“ sdělil po kontrolní prohlídce vedoucí stavebního úřadu v Prostějově Jan Košťál.

Advokátka jednoho z odpůrců střelnice Ivana Dreslerová z Brna je přesvědčená, že stavební úřad tak obchází zákon.

„V podstatě je to v přímém rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, který jasně říká, co to jsou terénní úpravy. I když se dělá například jen oplocení pozemku, je třeba, aby byla splněna nějaká litera zákona. A tady si někdo nasypal pětimetrový val a absolutně to nikoho nezajímá,“ zlobí se Dreslerová, která se chce obrátit na krajský úřad, ombudsmanku a popřípadě podat správní žalobu.

Odpůrci střelnice versus stavební úřad

Z několika rozsudků Nejvyššího správního soudu v podobných případech z poslední doby podle ní jasně vyplývá, že práce u Kobeřic dalece přesahují parametry uvedené ve stavebním zákoně.

„Práce byly realizovány na větší ploše než 300 metrů, nad výšku 1,5 metru a jsou na pozemku, který přímo sousedí s veřejnou komunikací. Ve své podstatě tyto terénní úpravy nenaplňují ani jedno z kritérií pro výjimky z územního řízení,“ argumentuje advokátka.

VIDEO: Letecký pohled na obří valy pro nechtěnou střelnici u Koběřic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nespokojení jsou i majitelé sousedního pozemku. „Báli jsme se, že to takhle dopadne, protože obyčejní lidé s tím asi jen tak nic nenadělají. To není změna vzhledu krajiny, když tady máme pětimetrové valy a místo stromů, které rostly dvě stě let, je na našem pozemku plantáž?“ protestuje Martina Paloncy, vnučka jednoho z majitelů.

Zmizely stromy s obvodem přes 100 centimetrů

Oficiální geodetické zaměření, které si vlastníci nedávno nechali udělat, prokázalo, že terénní úpravy porušují vlastnická práva a valy stále zasahují na jejich půdu.

„Pan Fiala se nás na nic neptal a dostal se až dvacet metrů hluboko na naše. My jsme ho upozorňovali, nakonec valy posunul, ale stále to není v pořádku. Dodnes neměl ani tu slušnost se nám omluvit,“ popisuje Martina Paloncy.

K dispozici má jasné důkazy, že vykácené a ukradené dřevo bylo ze stromů s obvodem přes 100 centimetrů.

Policistu Fialu MF DNES v minulosti opakovaně žádala o stanovisko, nikdy nereagoval. Hájí se tím, že při úpravách se vycházelo z mylně zaměřeného pozemku a pokyn k tak rozsáhlému kácení dřeva nikdy nedal.

Na jednání obecního zastupitelstva Hradčan-Kobeřic pak vysvětloval, že podle něho jsou terénní práce u silnice na Brodek u Prostějova v souladu se zákonem.

„Aktuálně se nejedná o výstavbu střelnice, ale pouze o terénní úpravy. Do budoucna mám vizi postavit tam malou klubovou střelnici pro pár lidí,“ řekl Fiala.

Kromě stavebního úřadu jde Fialovi na ruku také starosta HradčanKobeřic Karel Svoboda. Část obyvatel mu vyčítá, že policistovi prodal dotčené pozemky, jež předtím koupil od obce, a velmi slušně na nich vydělal. Fialovi pomáhal například i šéf Mladých konzervativců v Olomouci David Vančík.

„Jako sportovní střelec a kamarád jsem ho opravdu v jednom případě zastupoval při běžném úředním jednání. Detaily budování střelnice v Kobeřicích ovšem neznám, takže kroky v tomto případu nemohu komentovat,“ sdělil mladý politik.

Proti výstavbě střelnice však protestuje drtivá většina obyvatel Kobeřic, kteří podepsali petici. U obce již funguje kamenolom, a lidé se proto bojí dalšího hluku i o víkendech. Obecní zastupitelstvo HradčanKobeřic v minulosti výstavbu střelnice již jednou zamítlo.