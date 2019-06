Konflikt krajské koalice kvůli nové nemocnici patrně vládu ve Zlíně neovlivní

Primátor Korec: Neshody jsme si vyjasnili Zlínský primátor Jiří Korec říká, že není proti výstavbě nové nemocnice v Malenovicích, ale chce ještě studii na možnost přestavby současného areálu. Pak se bude moci vyslovit pro jednu, či druhou variantu. Při hlasování na kraji se zdržel, za což si od některých politiků vysloužil kritiku. „Rozhodnutí krajských zastupitelů spustilo velkou vlnu emocí, padaly výroky o konci zdravotnictví ve Zlíně a podobně. To je nesmysl. Šlo o to, jaké usnesení bylo předloženo,“ zmínil Korec. Nezvítězil ve vás krajský zastupitel nad primátorem?

Člověk musí vnímat svoji zodpovědnost. Usnesení nebylo připraveno tak, abych ho mohl podpořit. Není to o tom, že by ve mně krajský zastupitel zvítězil nad primátorem. A není to ani totální stop nemocnici v Malenovicích. Jen je třeba zvážit druhou variantu. Myslíte si, že městskou koalici neschválení nemocnice neohrozí?

Už před měsícem se mě kolegové ze STAN ptali, jestli dění na kraji může mít nějaký dopad na městskou koalici. Říkal jsem jim, že nebudu přenášet kraj na město. Totéž jsem zopakoval na koaličním jednání tento týden. Řekl jsem ještě, že je věcí zastupitelů STAN, jestli jsou natolik odvážní a silní, že se distancují od vyjádření pana Gazdíka. Nechal jsem to na nich. Bylo potřebné si to vyříkat, abychom si případné neshody vyjasnili. Takže koalici neohrozí, ani když se politici STAN od Gazdíkova výroku nedistancují?

Neočekávám, že něco veřejně prohlásí. Ale dopad na město to mít nebude. Podobně to říkají i další koaliční partneři. Na nemocnici máme různé názory. Napříč politickým spektrem na městě ale vládne myšlenka, že má nová nemocnice vzniknout. Někteří říkají, že současné dokumenty stačí k tomu, abychom podpořili nemocnici v Malenovicích, další chtějí ještě zvážit variantu v současném areálu. Stačila by k tomu základní objemová studie, nemusí být tak podrobná jako v Malenovicích. Pak bychom mohli říci, jestli se musí zbourat 20 budov nebo pět, a získali bychom odhad ceny a času.