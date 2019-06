Poslanci ANO absentují při hlasování trojkoalice v Hradci, vadí to ODS

Když vloni na podzim hnutí ANO coby vítěz hradeckých voleb lepilo vládu s ODS a Změnou, Jiří Mašek z vyjednávacího týmu ANO prohlásil, že vznikající koalice je velmi křehká, a proto by ji rád posílil o další subjekt.

Nejenže se mu přání nesplnilo, ale sám poslanec už dvakrát křehkou koalici svou neúčastí oslabil. Zejména občanským demokratům se nelíbí, že Mašek a další hradecká zastupitelka Babišova hnutí, taktéž lékařka, Eva Matyášová upřednostňují poslanecké povinnosti.

„To, co se stalo, je neakceptovatelné. Kvůli dvěma poslancům ANO jsme změnili čas i místo jednání zastupitelstva. I proto jsme předpokládali, že jejich účast bude stoprocentní,“ řekl Martin Soukup (ODS).

Dění na květnovém zastupitelstvu, kdy v některých momentech docházelo ke „grilování“ vládnoucí koalice, už nechce zažít ani primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

I na něm je s odstupem znát, jak se ho absence Maška a Matyášové dotkly. „Nekompletní účast členů koalice na zasedání je problém. Udělali jsme harmonogram zasedání zastupitelstva, ale přišly do toho nešťastné služební cesty dvou poslanců. Pro příště to musíme řešit naprosto jednoznačně a znovu si říct, že jednání zastupitelstva má absolutní přednost,“ zdůraznil primátor.

Mašek, který v době květnového zastupitelstva jednal ve Varšavě o smlouvě k česko-polské přeshraniční zdravotnické spolupráci, nesouhlasí:

„Absolutní přednost je nesmysl, mohl bych souhlasit například s termínem maximální možná přednost. Ty nejzávažnější body jsme se snažili zařadit již do dubnového zasedání, aby to květnové bylo relativně bezproblémové.“

Na mandát v Hradci nerezignuji, říká poslanec

Ačkoli se o té možnosti především mezi občanskými demokraty diskutovalo, rezignace na hradecký mandát je podle bývalého šéfa krajské záchranky krajním řešením, o němž neuvažuje.

„Nevidím důvod, dění ve městě mě zajímá, voliči mi dali nejvíc preferenčních hlasů a mandát do dění ve městě aktivně zasahovat. Pochopitelně je nechci zklamat,“ uvedl Jiří Mašek.

Krajský předseda ANO Pavel Plzák sice o pošťuchování uvnitř hradecké koalice neví, avšak tuší, jaké funkci by zřejmě Mašek s Matyášovou dali přednost, kdyby se museli rozhodnout. „Myslím, že by dostala přednost Poslanecká sněmovna,“ konstatoval další lékař a současně poslanec ANO Plzák.

Krajské vedení ANO chce probrat souběh mandátů

Případem obou poslanců-zastupitelů se prý určitě bude zabývat příští oblastní předsednictvo hnutí ANO.

„Je pravda, že to musíme probrat a vyříkat si to. Spojit poslanecký mandát s úlohou zastupitele je obtížné a problém je, že opozice to vždy využije a vytáhne něco, co chce prosadit,“ konstatoval předseda královéhradecké organizace ANO František Bárta.

Také podle něj je primátorův požadavek na absolutní přednost nemožný: „Zajímalo by mne, co by pan Hrabálek dělal například v okamžiku, kdy by musel vézt manželku do nemocnice. Podle mě je problém dávat befelem, co má člověk upřednostnit.“

Absence jsou omluvitelné, hájí je náměstkyně. Plísní opozici

Ačkoli náměstkyně primátora pro ekonomiku a dotace Monika Štayrová (ANO) bezprostředně po koaliční blamáži, kdy se hradecká trojvláda musela spolehnout i na opoziční hlasy, přiznala chybu ve vlastní straně, s odstupem se na pranýři hnutí ANO ocitla spíš opozice.

„Proč opozice z jednání zastupitelstva udělá takové divadlo? Domnívala jsem se, že do voleb jdeme, abychom něco udělali pro občany,“ řekla náměstkyně pro majetek města Věra Pourová.

Podle ní by absence Maška a Matyášové měly být omluvitelné: „Na koaličních schůzkách jsme si vysvětlili svůj pohled na každý bod i způsob jednání a návrh na řešení. Byli jsme ve shodě a znali jsme jejich názor jak dál pokračovat. To, že účast na jednání u někoho nebude možná, je lidské a nepovažuji za správný přístup opozice - tedy obstrukce a divadýlka.“

I bez našich hlasů to měla koalice zvládnout, tvrdí Mašek

Na květnovém zastupitelstvu utrpělo především ego koalice. Primátor prezentuje městskou vládu jako stabilní a v zásadě mu nevadí ani poměrně časté nejednotné postoje i hlasování. Oproti němu jiní zastupitelé za ODS byli svého času zvyklí na jistou disciplínu a roztříštěnost názorů, respektive neskrývání nejednomyslnosti, jim velice vadí.

Podle některých idealistických představ by opozice měla s koalicí táhnout za jeden provaz. Osm měsíců po volbách je však více než zřejmé, že to se stane jen ve velmi výjimečných případech.

Navzdory tomu, že hradeckou vládu na minulém zasedání sám oslabil, se poslanec Mašek domnívá, že koalice květnové zastupitelstvo podcenila: „I při omluvě mé a kolegyně Matyášové to měla koalice zvládnout.“