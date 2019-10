Oprava stadionu zkouší pevnost radniční koalice, politici se nemohou shodnout

Minulý týden uplynul přesně rok od komunálních voleb. Ty v Pardubicích jasně vyhrálo hnutí ANO a na druhém místě byla ODS. Partaje pak spolu po dlouhých jednáních daly dohromady základ početně silné radniční koalice.

Ovšem roční výročí se na zasedání rady města neslavilo. Naopak. Mezi politiky se strhla poměrně ostrá hádka.

„Chytli jsme se s kolegou Kvašem, to je pravda. Vztahy v koalici oprava stadionu poškodila, to je jasné, ale až v budoucnu se ukáže, jak moc,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z hnutí ANO.

Ona společně se svými spolustraníky má jasno - stadion nám pomalu padá na hlavu, pardubičtí fotbalisté, v této sezoně navíc velmi úspěšní, nemají kde hrát, jdeme opravovat.

„Jednáme už příliš dlouho, nikam to nevede. U velkých projektů v jednu chvíli musí někdo bouchnout do stolu a rozhodnout. V minulosti se také silně kritizovala oprava bazénu nebo arény. Také to byly drahé projekty, ale dnes jsme rádi, že se to udělalo,“ uvedla Helena Dvořáčková.

V zásadním rozporu s jejím názorem je však zejména náměstek primátora za ODS Petr Kvaš. Ten dlouhodobě kritizuje cenu díla, která se momentálně pohybuje kolem půl miliardy korun. Vadí mu také, že by celý stadion mělo platit samo město.

„Bylo to v pondělí doopravdy poutavé jednání, dost se toho ukázalo. Musím říct, že se na budoucích čtrnáct dní doopravdy hodně těším, bude to zajímavé. Z opravy stadionu se stala politika se vším všudy,“ uvedl Petr Kvaš s tím, že tlak ze strany ANO může mít fatální dopad na další setrvání modré strany v koalici.

Náměstkyně musí první bod „protlačit“ radou města

Helena Dvořáčková se totiž netají tím, že se rozhodla procpat komplikovaný bod na říjnové zasedání zastupitelstva, a to bez dohody s ODS.

„Nebyla jsem v pondělí (7. října, pozn. red) schopná to protlačit radou přes ODS, tak jsem raději ten bod stáhla. Navrhnu ho ale znovu na konci října tak, aby se konečně projednal na zastupitelstvu. Trvá to celé už dlouho, projekt jsme projednali,“ řekla Dvořáčková, která tak vlastně Kvašovi a spol. vyhlásila politickou válku.

Spoléhá totiž na to, že se investici podaří prohlasovat za pomoci opozičních hlasů. „Jsme v těžké pozici, ptal jsem se kolegů z ANO, s čím do toho jdou, a oni řekli, že s tím, že to prostě protlačí. Ovšem, pokud se schválí investice za půl miliardy korun v rozporu s koaličním partnerem a za pomoci opozice, tak dopředu říkám, že to vůbec není dobré,“ řekl Petr Kvaš.

Z napjaté situace jsou špatní i další koaliční partneři. Je jim totiž jasné, že celé to skutečně v krajním případě může skončit pádem radniční většiny.

„Jednání na radě bylo v jedné chvíli velmi vyhrocené a musím říct, že zbytečně. Paní Dvořáčková opravu stadionu stáhla, ale pak nám poslala e-mail s tím, že chce bod dostat na zastupitelstvo stůj co stůj. Nevím, jestli si dobře uvědomuje, co může svým počínáním způsobit,“ uvedl radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán, který je ve sporu na straně ODS.

„Nikdo není proti opravě Letního stadionu, ani já ani ODS. Jen říkáme, že spolu s parkovacím domem to město vyjde na minimálně 600 milionů a ty peníze nemáme. Zadlužit město s tím, že dvacet let budeme splácet 40 milionů ročně, není žádná sranda. Jsme za to rozhodnutí odpovědní,“ řekl Pelikán.

Bude se hrát o každý hlas, rozhodne zákulisní jednání

Situace se má nyní tak, že další zasedání rady města se koná v pondělí 21. října, tedy tři dny před zastupitelstvem. Dvořáčková předloží bod k zařazení do programu jednání městského parlamentu a bude v radě potřebovat šest hlasů.

Hnutí ANO má tři, jeden dodá Jakub Rychtecký z ČSSD a další dva nejspíše dodá Vladimír Martinec z SPP a Ludmila Ministrová z KPP. Následně návrh na opravu musí získat 20 hlasů v zastupitelstvu.

„Je možné, že to radou těsně projde. V zastupitelstvu to bude těžší, ale i tam se třeba ta podpora najde. Ovšem to by ANO postavilo ODS do velmi úzké uličky, ze které by musela najít cestu. Pan Kvaš je ostrý vyjednavač a vždy drží slovo. Klidně koalici shodí, on se své židle držet nepotřebuje,“ dodal Pelikán.

Koaliční smlouva na podobné problémy myslela a je v ní proto zanesen institut s jasným názvem smírčí řízení. Potíž je však v tom, že obě strany se nemůžou ani shodnout, jestli v jeho režimu jednají, nebo ne.

„Paní Dvořáčková nám už v dubnu napsala, že jsme ve smírčím řízení. Nyní nám na radě řekla, že ho ale už ukončila,“ uvedl radní za Koalici pro Pardubice Vít Ulrych.

Takový postup se však Kvašovi logicky moc nelíbil. „Pokud paní Dvořáčková ukončila režim smírčího řízení, tak já zase říkám, že ho okamžitě zahajuji. Není ho přece možné jen tak ukončit, aniž bychom se domluvili,“ dodal náměstek.