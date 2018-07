Firma nabízí postavit stadion se dvěma kluzišti, od Pardubic chce pozemky

O tom, že by v Pardubicích byla potřeba další ledová plocha, se mluví už roky. Nyní se však zdá, že by se plány mohly naplnit. A to díky aktivitě soukromé firmy. Na radnici se totiž přihlásili zástupci společnosti Padok Investments s tím, že by rádi postavili hned dvě nová kluziště.

Nyní se hledá pozemek, který by město firmě pronajalo. Ve hře je hlavně areál bývalých kasáren nedaleko sídliště Dubina.

„V současné době diskutujeme o území v areálu na Hůrkách, které je k tomu určené územním plánem. Už jsme to nabízeli předchozímu projektu, ale jeho zástupci z toho vycouvali. Toto se mi zdá nejreálnější,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO 2011.

Podle něj má investor dobře vyřešenou technologickou stránku stavby, takže provozní náklady jsou velmi nízké. To by mělo zajistit ekonomiku projektu a návratnost investice.

Vizualizace zimní tréninkové haly, kterou soukromý investor Padok Investments postavil v pražských Strašnicích.

„Jde vlastně o hermeticky uzavřenou, poměrně jednoduchou stavbu, která dokáže bez větších nákladů umrazit let i během léta. Kluziště by tak mohla fungovat celoročně. Jedno by mohlo mít rozměry pro evropský hokej a druhé by bylo užší po vzoru NHL,“ uvedl Charvát, jehož optimismus zvětšuje i ta skutečnost, že firma podobné zařízení otevírala letos v únoru v pražských Strašnicích.

„Stadion je určen především pro veřejnost, školy a školky. Máme připravenou celou řadu programů. Dále samozřejmě pro amatérské hráče, hobby hráče a krasobruslaře, ale i pro profesionály,“ říkal při otevření haly spolumajitel společnosti Padok Investments Petr Novotný.

Firma je schopná halu postavit bez veřejných peněz

Za zmínku stojí i to, že halu za 170 milionů firma postavila bez jakýchkoli veřejných dotací. „Obešli jsme se bez veřejných prostředků,“ uvedl Novotný a dodal, že podle jeho názoru je i to důvod, proč se podařilo projekt vybudovat za dva a půl roku. Z toho deset měsíců trvalo získání stavebního povolení a 11 měsíců samotná stavba.

„To si myslím, že je v kontextu českého stavebnictví věc naprosto nevídaná,“ uvedl Novotný s tím, že ekonomická návratnost projektu je plánována na deset let.

V Pardubicích by mohlo být vše v podobném režimu. Politici mluví o stavbě třetí ledové plochy minimálně deset let, ale zatím se nic nestalo. Dá se tak počítat s tím, že by neměli problém se soukromou investicí, která by jim situaci mohla vyřešit. Už v roce 2010 někdejší úspěšný manažer pardubického hokejového klubu Zbyněk Kusý upozorňoval, že po dostavbě arény má klub velký problém s ledem, protože hala je po pražské O2 Areně druhá nejvytíženější v zemi. Třeba A tým proto zpravidla trénuje v malé hale a ještě větší problémy jsou s mládežnickými mužstvy.

V Pardubicích je nyní multifunkční sportovní hala s kapacitou 10 194 diváků s dvěma ledovými plochami. Byla nákladně modernizována v roce 2001. Vedle budovy je ještě malá hala pro 1 500 návštěvníků.

„V hokejovém městě bychom měli další zázemí pro amatéry a amatérské sportovce, což by bylo jenom dobře. Ti všichni včetně krasobruslařů mají nyní potíže se dostat na led, dost by nám to pomohlo,“ řekl Charvát s tím, že výhodou by bylo, že by hala stála na kraji Pardubic u přivaděče na budoucí dálnici D35, což by rozšířilo spádovou oblast uživatelů.

Podle primátora se ale bude záměrem zabývat konkrétněji až nové vedení města vzešlé z podzimních komunálních voleb. „Myslím si ale, že to dává logiku,“ dodal.