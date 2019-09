Kultovní klub Batyskaf končí, kultura ale v bývalém výměníku zůstane

Jihlava přišla o Soul, v říjnu otevře Moment Žďárský klub Batyskaf není jediný, který letos na Vysočině skončil. Po devíti letech majitelé v dubnu zavřeli také zavedený Soul Music Club v Jihlavě. „Důvodů, proč jsme skončili, bylo více. Začínali jsme před devíti lety a člověk se za tu dobu změní. Máme rodiny. Já jsem matka dvou malých dětí a kombinovat to s hudebním klubem bylo velmi komplikované. Navíc je dnes velmi těžké se v této branži udržet bez podpory a dotací,“ říká bývalá spolumajitelka klubu Andrea Prášková. O hudební klub by ale Jihlava neměla přijít. V říjnu by se v prostorách Soulu měl otevřít nový. Jmenovat by se měl Moment Music Club.