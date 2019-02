Klášter v Klokotech vyhlíží povýšení, chybí ale zázemí pro poutníky

8:52

Není to ani rok, co se poutní areál v táborských Klokotech dostal na seznam národních kulturních památek. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie by za několik měsíců mohl navíc být bazilikou minor, tedy malou bazilikou. Stejný titul, který církevním objektům propůjčuje papež, má v Česku pouze 15 kostelů.