Zatoulaný klokan je zpět u majitele, odchytli ho v poli u Hradce Králové

„Operační důstojník dostal oznámení, že se klokan objevil v kukuřičném poli v okrajové části města u Kladské ulice. Na místo byla okamžitě vyslána odchytová služba. Strážníci klokana zasáhli několika narkotizačními střelami. O půl druhé ráno se podařilo omámeného klokana chytit a předat majiteli,“ uvedla mluvčí Městské policie Hradce Králové Eva Kněžourová.

Majitel v obci Divec koupil starý dům, který předělává, a do připraveného výběhu přivezl pětici klokanů teprve minulé pondělí.



„Druhý den, co se nastěhoval do nového výběhu, mi protrhl pletivo od sloupku, vyvrátil sloupek a protáhl se do zahrady. My jsme jim zrovna dovezli seno, takže mi proběhl i otevřenou bránou. Utekl někdy po obědě, pak jsem ho čtyři hodiny naháněl u Divce po poli,“ popsal chovatel Lukáš Dvořáček.



Odchytáři městské policie s sebou vozili foukačku, kterou chtěli zvíře uspat. V úterý v minulém týdnu klokana naháněli zhruba dvě hodiny, ale bez úspěchu (více čtěte v článku Na okraji Hradce Králové už týden pobíhá klokan).

Jde o čtyřletého samce jménem Zuzaňák. Váží přes dvacet kilogramů a není nebezpečný.