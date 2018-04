Neví co uvidí a kolik zaplatí. V Proseči lákají diváky do Kina naslepo

Nápad si vypůjčili z Olomouce.

„Hledali jsme cesty, jak přilákat návštěvníky do kina. Zkusili jsme to udělat takhle a vzbudit v lidech zvědavost. Reakce byly kladné a na vstupném jsme vybrali zhruba tolik, co při filmu nabízeném v běžném programu,“ řekl provozovatel kina Ondřej Klofát.

Obavy, že se místo vysněného romantického filmu zjeví na plátně Freddy Krueger z hororu Noční můra v Elm Street, nejsou úplně na místě. Kino vždy nabídne nápovědu, takže se lidé mohou minimálně dohadovat, na co vlastně vyrazí.

A podle toho, jak se jim film líbil, teprve po představení zaplatí vstupné.

„První novinkou byl snímek S láskou Vincent, což je kombinací hraného filmu a animace. Lidé často říkali, že by si tenhle film nikdy nevybrali, ale po jeho zhlédnutí jim přišel natolik zajímavý, že byli rádi, že se do kina vypravili,“ řekl Klofát.

Než se prosečtí více zaměří na Letní kino, které zde má také tradici, mohou se návštěvníci nechat překvapit ještě jednou.

„Bude to filmový debut jedné slavné české osobnosti,“ odtajnil nápovědu Klofát.