Klíšťovou encefalitidu lidé v kraji podceňují, dospělých se očkuje málo

Dvě čerstvě potvrzená onemocnění klíšťovou encefalitidou zaznamenali lékaři v Plzeňském kraji. „Jedná se o dospělé, podrobnosti k průběhu onemocnění nebudeme sdělovat,“ uvedl krajský epidemiolog Petr Pazdiora.

Podle něj je nástup sezony klíšťat letos pomalejší než v posledních letech. Například loni byli v tomto období už po epidemiologickém šetření evidováni v kraji tři nemocní.

„Je sucho, což není pro klíšťata zrovna ideální prostředí,“ vysvětlil Pazdiora, který dlouhodobě upozorňuje na vhodnost očkování proti klíšťové encefalitidě.

Podle něj ale zájemců v Plzeňském kraji spíše ubývá. Proočkovanost celé populace v regionu byla ke konci loňského roku kolem 16 procent, proočkovanost dětí a mladistvých do 20 let se pak zastavila na 27 procentech.

FAKTA Počty nakažených klíšťovou encefalitidou

ROK POČET 2017 687

2016 565

2015 355

2014 410

2013 625

2012 573

2011 861

2010 589

2009 816

2008 631

„U dospělých je to hrozně málo. Je vidět, že rodiče vždycky myslí spíš na děti, přitom onemocnění u dětí mívá ve většině případů lehčí průběh,“ řekl Pazdiora.

Proočkovanost populace v Plzeňském kraji podle něj výrazně nestoupá. Počty jsou totiž dány hlavně těmi, kteří pravidelně po třech až pěti letech přicházejí na přeočkování.

„Ale těch, kteří by šli na první dávku, je v posledních letech spíš méně. I přesto, že zdravotní pojišťovny dětem i dospělým na očkování finančně přispívají v rámci preventivních balíčků,“ poznamenal Pazdiora.

Jedna dávka přijde zhruba na 800 korun, základní třídávkové schema celkem tedy na 2 400 korun. Třeba Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ale přispívá tisícikorunou a u dětí a mladistvých do 18 let dokonce proplácí 1 500 korun.

Epidemiolog si nemyslí, že důvodem odporu k očkování je cena. „Ta je přiměřená riziku infekce i její závažnosti. Když je pak někdo několik týdnů hospitalizován, vyjde ho to několikanásobně dráž, než kdyby se nechal očkovat. Navíc mu hrozí celoživotní následky,“ popsal epidemiolog.

Podle něj si každý musí zvážit, do čeho svoje peníze investuje. „Někdo je dá za oční operaci, někdo za cigarety, někdo za cestování,“ dodal s připomínkou, že proti chřipce se Češi také nenechávají moc očkovat.

Problémem u klíšťové encefalitidy není jen nízká proočkovanost mezi dospělými, ale i to, že lidé dost často první fázi infekce přecházejí a chodí do zaměstnání do poslední chvíle.

„Kvůli tomu mají daleko více komplikací a sem tam se objeví i úmrtí. První fáze připomíná chřipku, nemocní jdou ale do práce, lékaře vyhledávají teprve tehdy, když s horečkou začnou zvracet nebo je začne silně bolet hlava,“ přiblížil Pazdiora a připomíná, že kdyby přišli včas, onemocnění by se zachytilo dříve.

Nemocní by tak byli dříve v klidovém režimu, což je základní léčebný prostředek. Komplikace by pak byly méně pravděpodobné.

S očkováním je možné začít i nyní. „Bohužel řada lidí si myslí, že se jim klíšťata vyhýbají, že je nikdy neměli a nikdy mít nebudou. I proto na očkování nedorazí,“ uvedl Pazdiora.