Klicperovo divadlo chystá Čechova i Allena. Morávek sáhl po Ptákovině

Uměleckým šéfem bude Pavel Khek S nástupem sezony 2019/20 čeká Klicperovo divadlo změna v uměleckém vedení. Janu Sloukovou, která se rozhodla odejít do Prahy, nahradí ve funkci uměleckého šéfa režisér Pavel Khek. Nastoupí k 1. srpnu. „Divadlo nemá rádo revoluce – a hradecké divadlo revoluce nečeká. Klicperovo divadlo považuji za jedno z nejlepších českých divadel. Je tedy pro mne ctí a výzvou navázat na práci mých předchůdců. Mé zkušenosti z Městského divadla v Mladé Boleslavi a z Městských divadel pražských mě naučily, že divadlo je jako zaoceánský parník – pokud pohnete kormidlem, změna kurzu se projeví až za několik mil. Kormidlem je třeba manipulovat promyšleně a ne točit zběsile doleva a doprava. Chci tímto příměrem diváky uklidnit, že nastolený trend se nezmění,“ říká. Zůstává tedy počet premiér na obou scénách, projekt Beseda X, veškerá mimoinscenační činnost i festivaly Divadlo evropských regionů a Čekání na Václava. „Chceme i nadále usilovat o maximální kvalitu inscenací, promyšlenou a odvážnou dramaturgii a výrazně se soustředíme na samotnou hereckou práci – tedy na to, co bych pracovně nazval herecké divadlo. Upřímně řečeno, ono v činohře nemůže existovat jiné než herecké divadlo, ale myslím tím, že v tradici evropské činohry se dramatická situace rozvíjí zejména skrze herecké jednání nikoliv skrze vnější formální prvky,“ říká Pavel Khek. Klicperovo divadlo bere jako veřejnoprávní instituci, která by měla nabízet špičkovou službu, spektrum diváků by mělo být co nejširší. „Na tomto širokém diskusním fóru chceme s diváky vést dialog o základních a aktuálních společenských otázkách s důrazem na hledání společného konsenzu, stavění mostů nikoliv bariér, akceptování jiných názorových proudů – toleranci. Česká společnost se čím dál více rozděluje a co je horší, obě strany spolu nediskutují – pouze se protivníka snaží osočit, překřičet, umlčet. Divadlo bylo, je a bude místem k otevřenému dialogu,“ uvádí. Sezonu 2019/2020 nevymýšlel a nepřipravoval, proto ji nechá beze změn. „Pro mě to bude sezona seznamovací – sezona poznávání hereckého souboru, celého zázemí divadla a hradeckého publika. Bude to sezona radostných očekávání,“ říká nastupující umělecký šéf Klicperova divadla.