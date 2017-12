Klaudiánova nemocnice dočasně přesunula úrazovou ambulanci

Prostory čekárny jsou z části uzavřeny a přesunuty vedle recepce Centrálního příjmu. Pro pacienty to znamená, že vstup do budovy je stále stejný – centrální příjem se nachází naproti přes chodbu vedle úrazové ambulance.

V původních místnostech úrazovky (pravá část budovy H) se budou v rámci druhé etapy tyto prostory modernizovat (výměna podlahy, podhledů, vzduchotechniky, drobné změny v rozložení místností a dveří). Vše pro větší komfort, a především zachování intimity vyšetřovaných pacientů.

Po dokončení prací na chirurgické části se vrátí úrazová ambulance zpět do svých prostor a následovat bude oficiální přestěhování interní části. Tímto dnem bude zahájena kompletní činnost centrálního příjmu v jednom místě nemocnice. Již v tuto chvíli ale princip centrálního příjmu v nemocnici funguje – nikoliv však centralizovaně. Přesunem do těchto prostor dojde k výraznému zefektivnění práce zdravotníků a zjednodušení pro veřejnost. Přístup do těchto prostor bude zachován – spojovací chodbou od hlavního vchodu z třídy Václava Klementa a od urgentního vstupu, kam lze přijet autem opět z třídy Václava Klementa. Tato cesta bude také sloužit pro vozy rychlé záchranné služby.