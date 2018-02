Dívka odešla od rodičů do Klokánku, aby mohla chodit do školy

Jak uvedl server Novinky.cz, rodiče se dívce v učení věnovali do jejích dvanácti let. Pak ale měla pocit, že na ni už nemají čas ani chuť ji dál učit, navíc se musela starat o další čtyři mladší sourozence. Uvědomila si, že život, jakým s rodiči žije, se jí nelíbí.

Loni na podzim se proto rozhodla odejít. Útočiště našla v zařízení pro ohrožené děti Klokánek a podle zjištění iDNES.cz chodí od loňského podzimu do školy.

„Snaží se dosáhnout nejlepších výsledků, doplnit si vzdělání. A my se jí snažíme v tom maximálně pomoci,“ uvedl ředitel základní školy, kterou dívka nyní pravidelně navštěvuje.

Preferují život v souladu s přírodou

„Odešla z domova a zřejmě k tomu měla své důvody. Z mého pohledu doplácí na to, v jaké rodině vyrůstala. Na vině je také stát, který to umožnil,“ myslí si ředitel.

Rodiče dívenky preferují život v souladu s přírodou. Snaží se mít co nejmenší spotřebu a co nejmenší nároky na své okolí. Žijí z toho, co si vypěstují nebo co roste v přírodě, jsou vegetariáni. Peníze téměř nepotřebují. Nechodí do zaměstnání ani k lékaři. Odmítají se podřizovat státu.

Jejich dcera se narodila doma a rodiče ji chtěli po indiánském způsobu pojmenovat podle počasí a hodiny, kdy přišla na svět. Úřady to ale nepovolily a nevystavily dítěti rodný list.

Když bylo holčičce devět měsíců, nařídil soud, aby byla umístěna do kojeneckého ústavu, protože ani nebyla zapsaná v matrice, nebyla registrovaná u žádného dětského lékaře a nepodrobila se povinnému očkování. V kojeneckém ústavu zůstala několik týdnů, pak se vrátila k rodičům.

Matka dívky se k současné situaci na dotaz iDNES.cz nevyjádřila. „Nezlobte se, ale nic vám k tomu říkat nebudu,“ uvedla pouze.

Do Klokánků je ročně umístěno na vlastní žádost asi dvacet dětí

O ženu a jejího přítele, který je otcem školačky, se zajímala také policie. „Na konci loňského roku jsme přijali oznámení, že rodiče šestnáctileté dívky by se mohli dopouštět trestného činu ohrožení výchovy dítěte. Věc jsme prověřovali a nebyly prokázány důvody pro zahájení trestního stíhání osob. Případ jsme odložili,“ uvedla mluvčí klatovských policistů Dana Ladmanová.

Klokánky, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, provozuje Fond ohrožených dětí. Podle jeho ředitele Jana Vaňka je ročně do jejich zařízení umístěno na vlastní žádost kolem dvaceti dětí.

„Jedná se především o starší děti. Z tohoto počtu je zhruba polovina těch, které jsou týrané, zneužívané nebo zanedbávané,“ upřesnil Vaněk.

O dočasný azyl v Klokánku mohou požádat samy děti, jejich rodiče, orgán sociálněprávní ochrany dětí nebo se tam mohou dostat na základě předběžného opatření či soudního rozhodnutí.