Pokud Klášterec nesežene partnera pro své lázně, mohl by přijít o povolení

15:58

Klášterec nad Ohří hledá strategického partnera, který by provozoval lázeňský areál Evženie. Hlavním cílem je, aby nabízel nepřetržitě i léčebné procedury a získal tak status lázeňského místa. Pokud se to nepodaří do příštího roku, Klášterec by mohl přijít o povolení využívat léčebné prameny.