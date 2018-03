V Plasích začala oprava klášterního kostela, zachrání vzácný portál

Hned dva projekty na rekonstrukci areálu plaského kláštera získaly podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkově se jedná o částku 190 milionů korun.

Jako první přijde na řadu kostel Nanebevzetí Panny Marie. Náklady na rekonstrukci jsou 70 milionů korun. Práce by měly být hotovy do prosince roku 2020.

„Restaurování se týká mobiliáře, pěti oltářů a kazatelny. Oprava čeká vnější plášť i vnitřní omítky a dlažbu. Vzniknout by zde měla expozice o historii plaského kláštera,“ prozradila Iva Fictumová z plzeňského biskupství.

Chrám je velmi významnou památkou. „Výjimečný je tím, že jde o nejstarší cisterciácký klášterní kostel v Česku. Je starší minimálně o padesát let než další podobné stavby, jako jsou třeba Osek nebo Velehrad. Je to, jako kdybyste z francouzského prostředí dvanáctého století stavbu vzali a přenesli ji na západ Čech. Je to vyloženě francouzský import,“ uvedl architekt Zdeněk Chudárek z Národního památkového ústavu.

Románská stavba je téměř v celém rozsahu ukryta pod raně barokní architekturou. „Dochovalo se i schodiště do zaniklé kaple svatého Bartoloměje, procesní portál nebo portál, kterým chodili mniši do kostela,“ dodává Chudárek.

Asi největší vzácností je západní portál, který pochází z období začátku budování kláštera zhruba v polovině dvanáctého století. Odborníci jej objevili teprve v roce 2006.

Kostel je srdcem kláštera

„Do té doby se o něm nevědělo. Mniši jej zazdili už v roce 1666, kdy do něj vložili portál barokní,“ sděluje architekt. Původní architektonický prvek je podle jeho slov nevídaný, i co se týče francouzského prostředí. Ani u tamních klášterů není.

Pokud by nebyl restaurován, hrozila by mu zkáza. „Vážný statický problém nastal ve dvacátých letech minulého století. Zdivo portálu bylo nahozeno cementovou omítkou a ta na mnoha místech poškodila původní pískovcové zdivo,“ upřesňuje.

Kostel je v rámci areálu asi tou nejdůležitější stavbou. „Je to srdce celého kláštera, jeho rekonstrukce je proto velmi důležitá. Bez něj by další etapy neměly moc smysl,“ potvrzuje kastelán Pavel Duchoň.

Příští rok by pak v klášteře měla začít oprava dalších objektů. Národní památkový ústav totiž získal z IROP dotaci 120 milionů korun.

„Týkat se to bude starého opatského domu, prelatury, dvora, Santiniho pavilonu i arkád. V současné době pracujeme na projektu pro provedení stavby,“ konstatuje Chudárek. Vše by mělo být hotovo do roku 2022.