Na Dobrošově budou prohlídky na povrchu, měděný důl promítne filmy

Optimismus v nadcházející turistické sezoně je na místě. V hotelích i penzionech v kraji už tři roky po sobě počty ubytovaných hostů rostly až na loňských 1,26 milionu. Tyto převážně tuzemské turisty si přejí přitáhnout i obce nebo soukromí majitelé zámků či muzeí.

Pevnost na Dobrošově, kam ročně míří na 30 tisíc návštěvníků, má před sebou tříletou nákladnou revitalizaci za víc než 94 milionů korun. Mohla by začít asi v polovině roku, ale Královéhradeckému kraji se do tendru nepřihlásila žádná firma, proto ho zopakuje.

„V květnu a červnu provázíme v podzemí od pátku do neděle. Když se ale zájemci ohlásí předem, provedeme je i ve všední den. Až začne rekonstrukce, prohlídky budou v rozsahu, jaký umožní stavební práce v pevnosti. Alternativní prohlídka povede po povrchu mezi objekty Zelený, Můstek a Jeřáb, případně návštěvníky, pokud to nebude překážet stavbě, zavedeme i do jejich interiérů. Také si budou moci projít staveniště nedokončených objektů Maliňák, Amerika a Kaplička,“ přibližuje možnosti prohlídek správce pevnosti Dobrošov Richard Švanda z Regionálního muzea v Náchodě.

Pevnost získá nové návštěvnické zázemí, ve srubu N-S 75 Zelený vznikne výtah do podzemí. Renovace se dočkají sruby Zelený, Můstek, Jeřáb a Polsko. Tvůrci projektu by nedostavěnou součást československého opevnění rádi vrátili do podoby z let 1937 a 1938, kdy ji po mnichovských událostech vojáci museli narychlo opustit.

Ve štole promítnou záběry z instruktážních filmů

Do podzemí se turisté vydají už třetí sezonu i v měděném dole Bohumír u Jívky v Jestřebích horách. Tam lze projít trasu dlouhou asi 400 metrů, poté návštěvníky čeká poněkud adrenalinový výstup po žebřících patnáctimetrovou větrací šachtou.

„Snažíme se, aby si návštěvníci dokázali představit, co horníci museli snášet a vydržet při práci. Máme databázi starých hornických instruktážních filmů o vrtání, sbíjení či odpalech. Ve štole na křižovatce jsme našli vhodné místo pro promítání a tam lidem budeme tuto smyčku pouštět,“ říká Květa Dufková z měděného dolu Bohumír. Mladší školní děti tam mohou poznávat měděnou rudu, slepenec či další horniny.

Čerstvou atrakcí je také Herecký dům Viktorka s muzeem v Ratibořicích, jejž loni otevřel režisér Tomáš Magnusek. Vedle fotografií ze starých filmů tam návštěvníci mohou vidět drobnosti, které do muzea věnovali herci. Jsou tu třeba šaty mladé Antonie Hegerlíkové z plesu filmařů v roce 1946, žertovné trenýrky po Jaroslavu Šterclovi i vodnický klobouk Josefa Dvořáka z představení Lucerna.

Herecké muzeum se před hlavní sezonou obmění. Loni si do něj našlo cestu 36 tisíc lidí. „Do expozice doplníme řadu nových věcí a některé vrátíme do depozitu. Objeví se nově třeba zvoneček ze seriálu Arabela, kapesníček Jiřiny Bohdalové z Televarieté nebo scénář Tatiany Vilhelmové k filmu Špunti na vodě. Přáli bychom si také vytvořit chodník slávy a otevřít ho v polovině května,“ plánuje Magnusek.

Přiznává, že rozjezd muzea a restaurace s malým kinem, wellness a ubytováním stál jeho i nejbližší okolí spoustu sil. Už se jim ale tým kuchařů i dalšího personálu podařilo ustálit, hlavně o víkendech obslouží několik stovek hostů.

Návštěvníci hereckého muzea vypadají spokojeně. „Já jsem ještě ze staré školy a vážím si každé vzpomínky na naše herce. Filmy přece přinášejí tolik prožitků. Jsem v Babiččině údolí na procházce s kamarádkami. Dobře jsme se tu najedly a kdybych měla víc času, klidně bych v muzeu zůstala ještě déle,“ tvrdí Hana Kocourková z Trutnova.

Festival zážitků slibuje program na každý den prázdnin

Zajímavostí pro devět týdnů letních prázdnin budou pravidelné programy Festivalu zážitků na pěti místech českého příhraničí a pěti místech v nedalekém Polsku. Připomene rozmanité osobnosti.

„Je to speciální zážitkový program pro přijíždějící hosty. Projekt startuje v neděli 1. července v 11 hodin na zámku v Gorzanówě, který je nově zpřístupněn. Představí tam osobnost německého dramatika Karla von Holtei. Každou prázdninovou neděli ve 14 hodin v Náchodě před regionálním muzeem budou začínat prohlídky po stopách Dannyho Smiřického, hrdiny próz zdejšího rodáka Josefa Škvoreckého,“ připomíná Markéta Venclová z obecně prospěšné společnosti Branka.

O prázdninových pondělcích se zájemci podívají do Barunčiny školy v České Skalici. V úterý bude provázet podzemními chodbami v Kladsku postava tamního kata a ukáže expozici středověkého soudnictví. O středách provede turisty po zámku v Novém Městě nad Metují slavný architekt Dušan Jurkovič, který mu vtiskl zásadní podobu při přestavbě v letech 1909 až 1913.

Muzeum hraček v Kudówě Zdróji si připravilo čtvrteční programy s tvořivou dílničkou se dřevem. O pátcích ukáže zámek v Adršpachu, jak vypadaly komnaty za doby rodu Nádherných, a v Bystrzyci Klodzké se představí muzeum zápalek. Sobotní programy pro mladší i starší děti se konají v Malých Svatoňovicích v Muzeu bratří Čapků a také na Veselé věži v polské Svídnici.

Turisté se mohou vydat regionem po stopách bratří Čapků s novou mapou, kterou jim Branka věnovala. Mohou také nahlédnout na inspirativní web s podrobnými životopisnými údaji, citáty z jejich děl i ilustracemi. Mapa je prospěšná i tipy na výlety, třeba do Špindlerova Mlýna, Žacléře či Hronova.