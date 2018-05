Kladno s centrem Prahy spojí moderní trať. Do deseti let, slibuje SŽDC

„Práce spočívají v modernizaci stávající trati mezi Masarykovým nádražím a Kladnem a napojení letiště prostřednictvím nové odbočky z železniční stanice Praha-Ruzyně,“ upřesnil za SŽDC Jakub Ptačinský.



Hotovo by mělo být do deseti let. Nepůjde ovšem o rychlodráhu, o které se mluví už léta, podle SŽDC budou vlaky jezdit po dvou kolejích rychlostí kolem 80 kilometrů za hodinu a pohánět je bude elektřina. „Trať bude vybavena moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz,“ upozorňuje mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že aktuálně tu je kolej jen jedna, která navíc ani není elektrifikovaná.

Potřebu změny potvrdil také průzkum společnosti Talk. „Aktuálně dostupné cesty na letiště ohodnotili cestující průměrně známkou 3,95 bodu z 10 a rychlost současné přepravy průměrně známkou 5,05 bodu z 10,“ vyplývá z ankety, kterou si nechala zpracovat SŽDC.

Přibudou i parkoviště

Oproti současnému stavu by mělo dojít k výraznému zlepšení v rychlosti i komfortu cestování. V dopravní špičce vyrazí na trať až šest párů souprav za hodinu, a to jak na trase z Kladna do metropole, tak na letiště. V praxi to znamená, že vlak pojede každých deset minut.

Termín dokončení v roce 2028 je ale závislý na jednáních o změnách územních plánů v jednotlivých úsecích projektu, které se může protáhnout. Nicméně už nyní se na budoucí moderní dráze pracuje na území hlavního města. Součástí zmiňované modernizace je oprava Negreliho viaduktu – z Masaryčky totiž vlaky pojedou přes nádraží Praha-Bubny a Praha-Veleslavín. Práce na viaduktu za 1,4 miliardy korun mají být hotové v roce 2020.

Pro region budou nejpodstatnější úpravy v úsecích Kladno–Kladno-Ostrovec a Praha-Ruzyně–Kladno. Prvně jmenovaný projekt za 2,7 miliardy korun počítá i se zázemím pro motoristy. „V železniční stanici Kladno je navrženo nové velké parkoviště P+R,“ upozornil Marek Illiaš.

Úsek z Ruzyně do Kladna by měl stát více než 4 miliardy korun. Vzniknout by měly tři nové zastávky: Hostivice-Jeneček, Pletený Újezd a Malé Přítočno, která nahradí rušenou stanici Unhošť. V Hostivici, Jenči a Malém Přítočnu se počítá se stavbou dalších záchytných parkovišť. Na obou úsecích by se mělo začít pracovat do tří let.

Vlaky propojené s autobusy

Železnice v kraji prožívá doslova renesanci, především ve srovnání s odlivem zákazníků, který ji potkal v 90. letech 20. století. Přepravu z měst a obcí regionu usnadňuje postupné propojování středočeské a pražské dopravní sítě. Takzvaná integrace se týká rovněž autobusových linek, ale už nyní je patrný značně zvýšený zájem pasažérů o cesty vlakem. Potvrdil to i nedávný test, který provedli redaktoři MF DNES. Plné soupravy jezdí na Prahu z Benešova, Kolína či Berouna, málo cestujících zaznamenala MF DNES pouze z Mladé Boleslavi.

Pohodlné přestupy mezi spoji v kraji a metropoli systémem „na jednu jízdenku“ dopravu nejen zjednodušily, ale rovněž zlevnily. Pokud lidé cestují pravidelně, jejich úspora je až třetinová „Cílem je nejen podpořit současný stav, kdy máme stále více pasažérů v MHD, ale je třeba, aby navíc cestovali co nejkomfortněji, nejrychleji a také za přijatelnou cenu,“ uvedl krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).

Po Mělnicku, jež začalo výhody společných linek využívat v dubnu 2015, se přidalo Benešovsko, Sedlčansko a Nymbursko. Následovalo Kladensko a Příbramsko a do konce příštího roku by měl být do společného systému zapojen celý kraj.

Ze Středočeského kraje nyní jezdí po železnici do hlavního města denně více než 130 tisíc lidí, což je ve srovnání s autobusy o 50 tisíc víc. „Železnice je nepostradatelná v rychlém dojíždění do Prahy pro desetitisíce lidí každý den,“ podotkl radní pro dopravu. Města se jim snaží dopravu co nejvíce usnadnit, a proto nové autobusové terminály propojují s vlakovými nádražími. Rychlý přestup a dobrá návaznost spojů funguje například v Berouně či v Poděbradech. Cestující si navíc libují, že kromě pomalejších osobních vlaků mohou v některých úsecích cestovat i rychlíkovými spoji.

Vylepšení by se měl brzy dočkat také odbavovací systém, který využije špičkových technologií. Cestujícím umožní vybrat si, jak zaplatí za jízdu. „Plánujeme zavést multikanálový odbavovací systém (MOS),“ řekl František Petrtýl.

Už letos by mohla novinka začít fungovat v Praze a záhy pak také v kraji. Cestujícím takzvaný MOS umožní využít elektronických jízdenek například prostřednictvím platební karty či mobilního telefonu.