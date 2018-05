V Kladně opravují silnice, vyfrézované plochy čekají na asfalt už týdny

Radnice se s firmou ZKP Kladno domluvila na opravách výtluků, ale dělníci zatím dotčené části silnic jen vyfrézovali.

„Ty silnice byly v děsivém stavu i dříve a co se stalo? Kdosi je rozkutal a nechal to tak být. Teď je to více než týden, co auta kličkují mezi dírami a nikoho na radnici to netrápí,“ uvedl na Facebooku ve skupině The Kladno František Dvořák.

Na některých místech čekají vyfrézované plochy na zaasfaltování už třetí týden. Týká se to například ulice V Kročehlavech, Na Ostrovci, V Bajkalu, Vrchlického, V. Kratochvíla a ulice Vodárenské, u základní školy je rozkopaný chodník.

Na radničním webu město slibovalo, že všechny ulice budou vyspravené do pátku 11. května, to se ale nestalo.

„Oprava jednotlivých výtluků netrvá tři týdny. Nicméně se zvoleným postupem nejsme spokojeni, proto také už několik dní jednáme s dodavatelem, aby jednak dokončil co nejrychleji započaté opravy a jednak i smluvně zajišťujeme, aby se podobný problém neopakoval,“ uvedla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Podle Růžkové se opravy pohnuly a například u železničního přejezdu v ulici V. Kratochvíla jsou výtluky již zaasfaltované. Zbývá ještě asi osm míst, které dodavatel dokončí během následujících dní.

„Od středy přislíbil nasadit další partu pracovníků, aby co nejrychleji napravil své pochybení,“ dodala Růžková.