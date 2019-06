Místo dolu na Kladensku má stát budhistická svatyně, nadace vyjednává

Historie dolu Minulost místa, kde by buddhistický areál měl vzniknout, je spjata především s těžbou uhlí na Kladensku. O vyhloubení zdejší jámy „Wannieck“ rozhodla Pražská železářská společnost v roce 1909. Důl byl uveden do plného provozu roku 1916. V březnu 1946 byl přejmenován na Generál Svoboda a roku 1962 opět změnil název, tentokrát na Nejedlý II.Po ukončení těžby v roce 1982 část horníků odešla fárat do jiných dolů národního podniku Klement Gottwald, většina na hloubení nového dolu Slaný, který ale nakonec nikdy nebyl zprovozněn. Většina budov dolu, včetně těžní věže, byla zbořena. Jáma byla zasypána v roce 1983. Dodnes se zachovalo několik objektů, včetně architektonicky cenné budovy strojovny, která je ovšem ve špatném stavu. Před několika lety zde plánovala Rezidence Marina vybudovat čtvrť rezidenčních domů, včetně pláže na břehu Turyňského rybníka zvaného Záplavy. Pravděpodobně z důvodů ekonomické krize po roce 2008 se však tento původní plán nikdy neuskutečnil, byť podle vyjádření firmy stále existuje.