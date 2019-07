Zázvor místo chemie. Výzkum chce objevit, jak udělat zdravější nápoje

Experti plánují využít k novému postupu konzervace esenciální oleje a rostlinné extrakty. Nový postup, v jehož nalezení výzkumníci doufají, by v budoucnu mohl nahradit i umělé konzervanty používané v potravinářské výrobě.

„Cílem toho, na čem jsme začali pracovat, je nalezení přírodních konzervantů, které zabrání tomu, aby se v nápoji pomnožily mikroorganismy. Zároveň se při výrobě vyhneme pasteraci, která je jediná při výrobě bionápojů přípustná, ale kromě mikroorganismů ničí všechny zdraví prospěšné látky. To znamená, výsledkem budou zdravější a chutnější výrobky,“ řekl Jan Vokurka z firmy Kitl.

Společnost spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem potravinářským Praha. Tříletému projektu, na jehož konci bude zcela nový přírodní nápoj, věří i Technologická agentura České republiky. Do výzkumu vložila 8,4 milionu korun z programu Epsilon.

„V současnosti veřejnost pohlíží na běžné potravinářské konzervanty jako na rizikové látky. Vznikla proto společenská poptávka jejich náhrady za ryze přírodní. Nejrozšířenější alternativou byla dosud pasterizace, ta má ale podle odborníků negativní vliv na nutričně cenné látky obsažené v přírodních potravinách. Věřím, že spojení poznatků výzkumníků se znalostmi tradičních výrobců bio sirupů a nápojůbude efektivní a přinese zajímavé know-how. Projekt si bezesporu zaslouží naši podporu,“ vysvětlil předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Od laboratorních pokusů po průmyslové zpracování

Novou technologii přírodní konzervace bio sirupů chtějí experti vyvinout na základě poznatků a objevů z oblasti pesticidního a lékařského výzkumu esenciálních olejů a dalších rostlinných extraktů. Dnes používané syntetické konzervanty mají v budoucnu nahradit rostlinné látky nebo přírodní izoláty.

„Čeští spotřebitelé kladou stále větší důraz na kvalitu a přírodní charakter potravin a nápojů. Nová technologie založená na přírodní konzervaci je přesně tím, co nám, výrobcům, umožní jejich potřeby vyplnit. V potravinářském a nápojářském průmyslu to bude představovat významný posun,“ řekl Jan Vokurka z firmy Kitl.

„Jsme teprve na začátku cesty, ale z laboratorního zkoumání už víme, co funguje. Jenže jsou to zatím jen laboratorní pokusy. Musí to fungovat i ve velkém průmyslovém zpracování. To se teprve bude zkoušet. Přirovnal bych to zatím k první fázi vývoje léku, který se testuje na malém vzorku pacientů,“ řekl Jan Vokurka.

Naznačil, že jednou z rostlin, jež ničí mikroorganismy a prochází testy, je zázvor.Má silné antioxidační účinky a firma jej už vyrábí a prodává i jako kapsle Kitl Eligin Bio. „Zázvor je tou látkou, která by dokázala konzervovat. Látek, které zkoušíme, je ale celá řada,“ uzavřel Vokurka.