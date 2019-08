Kiosky u Pražského mostu v Hradci opraví podle původních plánů Kotěry

„Dohledala se totiž poměrně podrobná dokumentace, takže nemáme žádnou pochybnost, jak to Kotěra navrhoval. Je jím dokonce i podepsána,“ uvedl vedoucí památkového odboru hradeckého magistrátu Jan Falta.



Teprve po vypracování nové dokumentace bude radnice rozhodovat o dalších penězích na opravy. A také o tom, zda se kiosky opraví najednou.

„Hlavním důvodem zdržení rekonstrukce je doplnění projektové dokumentace dle požadavků odboru památkové péče, které se uplatnilo, když se na stavbě objevily stavebně technické problémy jako například dřevomorka, které zapříčinily přerušení. V současné době se dokončuje doplnění dokumentace podle stavebně historického průzkumu. Ve chvíli, kdy bude schválena její finální podoba, lze přistoupit k dalším krokům,“ sdělila mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.

Přípravu má na starosti městská správa nemovitostí, která před časem opravila dva kiosky na druhé straně mostu. K dispozici má zatím dva miliony korun.

„Bude se to opravovat podle toho, jak budou uvolněné peníze. Výše nákladů záleží na projektu. Spíše si myslím, že se nejprve udělá menší kiosek na Eliščině nábřeží a potom větší naproti přes řeku, a že je reálné začít příští rok. Rozpočet se připravuje, takže je předčasné mluvit o podrobnostech,“ vysvětlil provozně technický náměstek Správy nemovitostí Hradec Králové Jiří Dušek.

Páté výběrové řízení

Opravy kiosků provázejí letité potíže. Město mělo problémy už s výběrovým řízením na stavební firmu, která práce provede. Našla se po několika letech až na čtvrtý pokus v roce 2017, ale po zahájení prací se zas objevily komplikace. Nyní bude opravy předcházet další soutěž.

„Původní projektová dokumentace měla zcela jiné zadání. Měl se opravovat vnější plášť při zachování existence pronajatých prostor. Potom se však objevila dřevomorka. Mezitím v nich skončily pronájmy, pak přišel podnět národního památkového ústavu, aby se použila objevená historická projektová dokumentace od Jana Kotěry, takže se to všechno sešlo dohromady,“ vysvětlil Falta a přiblížil jeden z technických problémů většího z kiosků na západní straně mostu:

„Když to stavěli, vůbec neuvažovali, že by se mělo někdy opravovat. Na zděné části oválného kiosku je dřevěná konstrukce a na nich je plocha z fošen, na kterou postavili krov. Není tak šance se zbez poškození té plochy ke krovu dostat. Bez přepracování projektu nebylo možné v pracích pokračovat. V současné době vedeme správní řízení, takže mohu potvrdit, že byl zpracován stavebně historický průzkum, na jehož základě se upravuje dokumentace tak, aby byly kiosky obnoveny do zaniklého stavu, který máme dokumentovaný ještě někdy do roku 1963, kdy je poškodila vichřice.“

„Po vyjádření odboru památkové péče začne stavební řízení a vypíšeme nové výběrové řízení na zhotovitele,“ doplnila Šmídová.

Opraví se i už opravené kiosky?

Dva opravené kiosky sice byly upravovány podle jiné dokumentace, je však možné, že i ty doznají změn.

„Takové návrhy se objevily a je možné, že se k nějakému doplnění nebo dodatečným pracím vrátíme. Například na větších kioscích býval na vrcholku střechy ozdobný květ, který tam chtějí památkáři doplnit, a zřejmě by se musel udělat i na tom protějším, aby to působilo symetricky,“ řekl Dušek.

Zatímco dříve bylo v jednom z kiosků občerstvení a ve druhém zmrzlina, do budoucna se musí sortiment změnit. „Z hlediska budoucnosti je nutné respektovat, že jde o kulturní památku, navíc s omezenou technickou infrastrukturou. Tudíž tam už nemůže být rychlé občerstvení,“ uvedla Šmídová.

Opravené protější kiosky své nájemce už mají. „Jsme tady od roku 2012. Hledal jsem nové místo, protože jsme se z Benešovy třídy, kde jsme předtím sídlili, odstěhovali kvůli rekonstrukci. Před námi tady bylo několik obchodníků a ještě předtím veřejné záchody. Když jsme přišli, bylo to v hrozném stavu, hlavně uvnitř. To se opravilo a později se předělaly i fasády. Nějakého ducha to tady určitě má,“ přiblížil Zdeněk Zach, který v jednom z kiosků provozuje obchod s prádlem, ponožkami či punčochovým zbožím. Ve druhém obchod Ježkovy voči nabízí dárkové předměty.

Pražský most se přes Labe klene od roku 1910, kiosky na něm přibyly v roce 1912. Na Eliščině nábřeží mají rotundy kruhový půdorys, protější kiosky mají půdorys oválný a jsou větší.