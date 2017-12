Zastupitelé haněli slepenec kiosků, ale smlouvu prodloužili o deset let

Jde o objekt polyfunkční občanské vybavenosti. Už úřednické označení stavby, v níž dnes slouží trafika, rychlé občerstvení a obchůdek se sáčky do vysavačů, jako by v sobě mělo něco nesourodého.

Baťkovo náměstí přitom leží v městské památkové zóně, což připomíná dlouholetý odpůrce této stavby, historik Jiří Němeček ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.

„Podle mě to tam rozhodně nepatří. Proporčně je to náměstí malé a stavba prostor ucpává. Navíc se vůbec nehodí mezi kubistické fasády prvorepublikových domů. Je to taková rádoby moderní architektura,“ říká Němeček.

Jenže většina zastupitelů má na věc názor jiný. Dvaadvacet z nich zvedlo ruku pro prodloužení nájemní smlouvy s majitelem objektu o deset let.

Tři zastupitelé se zdrželi hlasování, proti ní jich bylo osm. Třeba Milan Sommer (TOP 09) připomněl, že Hradec Králové usiluje o zápis meziválečného urbanismu do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Trafika u Centralu Polyfunkční objekt dočasné občanské vybavenosti vznikl na poptávku města. Stavba je zkolaudována jako dočasná, je vázána dobou nájemní smlouvy na pozemek o rozloze 306 metrů čtverečních. Původní z 30. 12. 1997 je sjednána na dobu určitou do konce letošního roku. Zastupitelé schválili žádost majitelů o prodloužení o 10 let, tedy do konce roku 2027. Součástí dodatku smlouvy je i podmínka revitalizace objektu nejpozději do konce roku 2019.

„Z architektonických důvodů si myslím, že ten slepenec tam nepatří. V centru chybí nájemci. Pokud ty boudičky, nebo jak to nazvat, budou odstraněny, ti nájemci, kteří tam jsou, zajisté budou moci své uplatnění najít v centru města velmi snadno,“ říká zastupitel Sommer.

„Je to jeden z rozhodujících prostorů tohoto města a měli bychom si více rozmyslet, co tam bude. Rozhodnutí o půl roku odložit a udělat třeba soutěž, co tam má být,“ dodává.

Podobný názor má i další zastupitel Martin Hanousek (SZ).

„Je to věc, která působí velice nehezky, vůbec celý prostor působí nehezky. Myslím si, že by v Salonu republiky neměl být umístěn automat na mléko. Celé to tam vytváří takový velmi nepěkný vřed. Stavba se do toho prostoru nehodí. Pokud je možnost ji odstranit, měli bychom celý prostor uvolnit,“ míní Hanousek.

Jiný zastupitel z TOP 09 Leoš Heger se však postavil za prodloužení pronájmu: „Město se vůči uživatelům musí chovat ohleduplně. Souhlasím, že se tam stavba příliš nehodí, ale je pravda, že před 20 lety město vyslovilo poptávku, aby se postavilo něco, co by nahradilo ještě horší věci, jež tam byly.“

„Máme možnost tu smlouvu nastavit na dobu určitou. V Hradci je celá řada staveb, které by stát nemusely. A zrovna na Baťkově náměstí vznikne problém, že se bude muset architektonicky přeřešit. Až se ten objekt odstraní, vznikne tam asymetrie s kašnou,“ dodává Heger.

Funkci komplexu obhajoval architekt Karel Schmied, jeho spoluautor:

„Vytváří protiváhu ke kašně. Objekt se dostává do uliční čáry třídy Karla IV., což je naprosto pregnantní umístění. Jako občanská vybavenost u přestupní stanice slouží, jak má. Bolestí jsou reklamy, věc, která vládne dnešnímu světu.“

Stavba by se měla podle dodatku o prodloužení nájemní smlouvy proměnit.

Nájemci také budou platit větší nájem - ročně 125 tisíc korun bez započtení DPH. Dosud to bylo 17 tisíc korun za rok, nižší nájem zohledňoval dar dva miliony korun, které město využilo na vybudování protilehlé kašny.