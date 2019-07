Radní se snaží oživit Brod letními kiosky, provozovatelé nemají zájem

Na počátku je vždy nápad, který má konkrétní místo oživit, lidem nabídnout možnost v letních vedrech se občerstvit a třeba i posedět. Jenže už potřetí v posledních letech se radnici tuto myšlenku nedaří uvést do praxe. Po náměstí a sportovním areálu v Plovárenské ulici se nyní problém týká parku.



V polovině června, po půlročním zdržení kvůli zakořenění trávníků, se otevřela nově upravená část parku pod hrází rybníku Hastrman. Vyrostla zde nová budova se zázemím, toaletami a právě prostory pro sezonní občerstvení.

Jenže do dnešního dne se městu nepodařilo nalézt zájemce, který by kiosek provozoval. „Soutěž na provozovatele jsme vyhlašovali už dvakrát. Jenže dosud se nám nepřihlásil jediný zájemce,“ zklamaně konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Co s občerstvením dál, bude vedení města v nejbližších dnech řešit. Pravděpodobné je, že vyhlásí třetí kolo soutěže s upravenými podmínkami. Zvažuje se, že by případného zájemce město oprostilo od starostí o veřejné toalety umístěné do novostavby.

O toalety by se mohly starat technické služby, navrhne radní

„Máme signály, že právě to je věc, která zájemcům vadí. Omezovala by je a přidělávala jim práci. Budu navrhovat, aby veškeré toto nové zázemí přešlo do správy technických služeb,“ pravil Honzárek.



Bylo by to logické. Radní už schválili, že technické služby se budou starat o exteriéry nově upraveného okolí včetně obnoveného rybníku Očko.

Pokud však přeci jen na třetí pokus radnice uspěje a nájemce občerstvení najde, není jisté, že by kiosek otevřel ještě během léta. Veřejná soutěž bude mít své termíny. A případný nový nájemce bude muset kiosek nejprve patřičně zařídit.

„Je vybaven nábytkem, ale veškeré spotřebiče a gastrozařízení si musí provozovatel zajistit sám dle vlastních potřeb,“ upozornil místostarosta.

Designovou "výdejnu lahváčů" poslala z náměstí petice

Na problémy s provozem sezonních kiosků by si však v Havlíčkově Brodě mohli zřídit patent. V posledních letech se totiž opakují už potřetí. Děje se tak pokaždé, kdy se vedení města rozhodne nějaké místo pomocí obdobného občerstvení oživit.

Poprvé se potíže týkaly moderního a designového kiosku na Havlíčkově náměstí. Radnice stánek z rezavějící oceli nechala vyrobit v rámci rekonstrukce náměstí. Společně s vybavením, terasou, stolky a slunečníky přišel na téměř dva miliony korun. Měl vždy přes léto stát uprostřed náměstí kousek od morového sloupu.

Jenže po velkých protestech části obyvatel, kterým se nelíbil jeho vzhled, byl po jediné sezoně v roce 2011 odvezen a zpět na místo se už nevrátil.

„Vypadal jako psí bouda nebo jako výdejna lahváčů pro bezdomovce,“ přirovnával ultramoderní kiosek někdejší opoziční zastupitel Jiří Čáslavský. Zorganizoval tehdy petici proti stánku, pod niž se podepsalo zhruba 260 lidí. Vedení města tlaku podlehlo.

Podnikatelka si stánek pronajala, aby pak otevřela třikrát ze léto

Stánek pak několik sezon vozilo ke sportovnímu areálu v Plovárenské ulici. Ani tam už ale dnes není. Dva roky ho držel jeden nájemce, ten pak ale odešel a kiosek získala podnikatelka ze Žďárska. Kolikrát ho během léta otevřela, by se dalo spočítat na prstech jedné ruky.

„S malou kolem něho chodíme s kočárkem skoro denně. Ale co si pamatuju, v létě měl kiosek otevřeno při oslavě dětského dne a pak asi jen dvakrát. Jinak je zavřený,“ postěžoval si v září roku 2014 Petr Minařík bydlící nedaleko od hřišť.

Od roku 2015 je tak mobilní kiosek v ceně menšího rodinného domku zavřený v areálu technických služeb. Stolky a židle použili zástupci města pro vybavení zrekonstruované Radniční restaurace.

Do třetice by tento kiosek radnice chtěla využít při stavbě odpočinkového mola na řece Sázavě před městským kinem a divadlem. Celý tento projekt se však prozatím zadrhl na připomínkách Povodí Vltavy. Současné problémy s hledáním nájemce nového občerstvení do parku však dávají tušit, že ani zde to nemusí mít radnice snadné.