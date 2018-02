Do kina bez popcornu. Ve Znojmě u některých filmů zakázali občerstvení

„Červeně jsou u časů promítání nově označena představení, u kterých není při projekci povolena konzumace jídla a nápojů. Vycházíme tímto pilotním projektem vstříc divákům, kteří si návštěvu kina nespojují s občerstvením během promítání a šustění sáčků a křupání chipsů jim ruší zážitek z filmu,“ vysvětlují na oficiálním webu provozovatelé kina.

Červená značka v programu kina značí, že na dané představení si diváci do sálu nevezmou občerstvení.

Zákaz si návštěvníci poprvé otestují v úterý u filmu Prezident Blaník, jejž kino začalo hrát od 1. února jednou až dvakrát denně, omezení však platí pouze ve dvou termínech.

Například u snímku Padesát odstínů svobody se z pěti desítek projekcí týká jen jednoho času. U pohádek toto nařízení neplatí vůbec.

Proč ve Znojmě vadí to, co je například v multikinech běžné? Občerstvení si totiž lidé kupují v kavárně před kinem a tam dostanou pití v lahvích a křupky v sáčcích. Kelímky a papírové krabičky tam nejsou k mání.

„Kino super, ale nepochopím, proč nejsou k dostání brambůrky a popcorn v krabičkách, abych neměla celý film nervy ze šustění obalů,“ postěžovala si na stránkách kina Lenka Večeřová.

Podle provozovatele kina Miroslava Střihavky ale nejde jen o šustění obalů. „Lidé si nám stěžovali, že jim vadí i křupání v puse. Navíc tu krabičku by musel někdo zaplatit a my nechceme navyšovat ceny,“ řekl Střihavka. „Je to ale zatím pilotní projekt, který budeme nějakou dobu zkoušet u pár filmů a uvidíme, jaké na něj budou ohlasy,“ doplnil.