Kino na hranici přiveze Trojana i Hřebejka. Objeví se i polské legendy

Českou kinematografii přijedou na festival odehrávající se v Českém Těšíně i sousedním polském Těšíně podpořit herec Ivan Trojan nebo režisér Jan Hřebejk.

Polskou filmovou tvorbu naopak připomenou žijící legendy - herečka Maja Komorowska a režisér Krzysztof Zanussi.

„Proč retrospektiva Jana Hřebejka? Je to prosté, jeho filmy patří k divácky nejoblíbenějším titulům české porevoluční kinematografie,“ říká ředitel české sekce Martin Novosad. Hřebejk dorazí se svou pravou rukou, scenáristou Petrem Jarchovským.

Trojan hercem evropských parametrů

„Ve své tvorbě se věnují také závažným morálním i společenským tématům a jsou jedni z mála filmařů, kteří ve svých dílech mapují klíčová a společensko-politicky vypjatá období československé moderní historie,“ dodal Novosad.

Z Hřebejkovy tvorby bude v Těšíně mimo jiné k vidění snímek Nevinnost nebo na Oscara nominované drama Musíme si pomáhat. Nebude chybět ani jeho poslední počin, trilogie Zahradnictví: Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník.

Oblíbeného herce Ivana Trojana v Těšíně představí jako mistra drobnokresby. „Trojan je hercem evropských parametrů a my jsme rádi, že můžeme i zahraničním divákům představit jeho nejlepší filmové výkony,“ uvedl Novosad. K vidění budou například filmy Ve stínu, Samotáři nebo Karamazovi.

Sám herec se ohlížení za svou pestrou kariérou zatím brání, přesto si festival nenechá ujít. „Necítím se ještě tak starý, abych měl svou vlastní retrospektivu, vlastně se toho trochu i obávám, ale do Těšína se velmi těším,“ přemítá Trojan.

Pro příznivce polské kinematografie bude povinností nenechat si ujít setkání s legendární herečkou Majou Komorowskou. Osmdesátiletá diva je známá například ze spolupráce se slavným režisérem Andrzejem Wajdou, a to díky titulům jako Veselka, Slečny z Vlčí nebo Muž ze železa. Zahrála si však také ve filozofickém díle Spirála, jehož režisér Krzystof Zanussi rovněž nebude v Těšíně chybět.

Kino na hranici se mimo jiné ponoří i do nelichotivé historie, konkrétně do roku 1968. „Klíčovými se stanou vzpomínky na události března 1968 v Polsku a invazi spojeneckých vojsk do Československa v srpnu 1968. Ve výběru budou zastoupeny nejzajímavější celovečerní filmy i dokumenty, které reflektují toto brutální potlačení svobodného vzedmutí obyvatel tehdejšího Polska a Československa komunistickým režimem,“ uvedla Gabriela Cichá, tisková mluvčí přehlídky.