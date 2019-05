Jevíčko chce zmodernizovat kino, město by tím získalo i kulturní stánek

Co se starým kinem, ve kterém se nedá promítat? Radní města Jevíčka vymysleli, že by z něho mohl být kulturní dům, který městu chybí. Problém je však v tom, že by oprava stála velkou část ročního rozpočtu města, 32 milionů.