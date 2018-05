Dahlgren vraždil před pěti lety, v Ivanovicích na rodinu stále vzpomínají

Před pěti lety se v Brně-Ivanovicích stal hrůzný čin, o němž se místním těžce hovoří ještě dnes. Tehdy dvacetiletý Kevin Dahlgren brutálně zavraždil sestřenici s manželem a jejich dvěma syny. Američana soudy potrestaly doživotním vězením, ve kterém se na začátku letošního roku oběsil.

Tím se jeden z nejtragičtějších případů na jižní Moravě definitivně uzavřel, přesto jedna záležitost zůstává nedořešená – kdo zaplatí 410 tisíc korun jako odškodné pozůstalým. A zdá se, že to nakonec bude muset udělat stát.

„Rozběhlo se dědické řízení. Zaplacení odškodného bylo odpovědností pana Kevina Dahlgrena, a tudíž je součástí pozůstalosti. Nelze očekávat, že si ji někdo převezme, toto břemeno tak zřejmě přejde na stát, jak to v takových případech bývá,“ vysvětlil Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek.

Přátelé a sousedé na rodinu stále vzpomínají. V Brně-Ivanovicích dokonce před dvěma týdny zorganizovali už pátý ročník Harock festu, pojmenovaného po obětech. Otec rodiny s nejstarším synem totiž byli členy hudebního uskupení Ukulele Orchestra jako Brno, které tuto akci pořádá. „Je to pro nás stále citlivé téma,“ odmítl bližší vyjádření manažer kapely Martin Krajíček.

Na oblíbenou rodinu se nicméně na festivalu vzpomínalo celé odpoledne. „Sešlo se zase hodně lidí. Seděli jsme až do pozdních večerních hodin a připomenuli si naše přátele,“ podotkl místostarosta městské části Jaroslav Elzner.

Mnozí z místních se chystají zavzpomínat i na hřbitově v brněnských Řečkovicích, kde je rodina pohřbená. Dům, ve kterém k hrůznému činu došlo, už má nového majitele, jenž se tam po rekonstrukci přestěhoval s celou rodinou.

Slyšel jsem hlasy, tvrdil vrah

Sám Dahlgren za příbuznými přiletěl v dubnu 2013 z USA, protože byli známí svou pohostinností a nabídli mu prostor a čas pro to, aby zjistil, co od života očekává. V rodinném domě pobýval necelý měsíc, než zaútočil.

Čtyřnásobná vražda 22. květen 2013: Kevin Dahlgren vyvraždil rodinu v Brně-Ivanovicích. O několik hodin později ho zadržela policie v USA, kam utekl.

Kevin Dahlgren vyvraždil rodinu v Brně-Ivanovicích. O několik hodin později ho zadržela policie v USA, kam utekl. 31. srpna 2015: Poté, co americká justice rozhodla o vydání Dahlgrena do České republiky, přistálo v Praze letadlo s Američanem.

Poté, co americká justice rozhodla o vydání Dahlgrena do České republiky, přistálo v Praze letadlo s Američanem. 23. března 2017: Vrchní soud v Olomouci pravomocně odsoudil Dahlgrena k doživotnímu vězení.

Vrchní soud v Olomouci pravomocně odsoudil Dahlgrena k doživotnímu vězení. 11. ledna 2018: Američan vpodvečer spáchal ve věznici Valdice na Jičínsku sebevraždu. Oběsil se na prostěradle.

Američan vpodvečer spáchal ve věznici Valdice na Jičínsku sebevraždu. Oběsil se na prostěradle. 23. února 2018: Nejvyšší soud musel dořešit Američanovo dovolání, přestože byl už Dahlgren mrtvý. Dovolání odmítl s odůvodněním, že se plně ztotožnil se skutkovým i právním hodnocením ze strany soudů nižších instancí.

Měl dlouhodobé psychické potíže, už jako náctiletý několikrát napadl svého psa, kterého ve skutečnosti miloval. A problémy s psychikou ho dostihly také v České republice. U soudu tvrdil, že ho nabádaly hlasy, byl zmatený a nevěděl, jak s tím naložit. „Hlas mluvil o Hitlerovi, že svým způsobem zlepšil svět a musím to také udělat. Hlas říkal, že musím přinést pokrevní oběť a jít po své pokrevní linii,“ pověděl Dahlgren soudnímu znalci.

A tak 22. května 2013 Dahlgren nejprve zaútočil na sestřenici, pak na jejího manžela a staršího syna, který ležel ve svém pokoji. Potom si ještě počkal na nejmladšího člena rodiny, až přijde ze školy.

První údery u všech obětí směřoval nejspíš na hlavu, podle soudních znalců přišly ihned o vědomí. Zavraždění na sobě měli desítky řezných, sečných i bodných ran.

Dahlgren se pak pokusil oběti v garáži zapálit a odletěl do USA, kde ho ale hned na letišti zadržela policie. Po více než dvou letech jej tamní justice jako prvního Američana v historii vydala do České republiky a zdejší soudy potrestaly Dahlgrena nejpřísnějším trestem – doživotním vězením. Konstatovaly, že netrpí žádným vážným psychickým onemocněním a dobře věděl, co dělá. „S rozsudkem souhlasím, za takovou zrůdnost nemohl dostat menší trest,“ komentovala tehdy verdikt jedna ze sousedek obětí.

Advokát: Ke stížnosti není důvod

Dahlgren si nakonec v lednu ve věznici ve Valdicích vzal život. Zanechal po sobě dopis na rozloučenou. „Byl jsem nahlédnout do spisu. Speciálně právě kvůli dopisu, který chtěli jeho rodiče. Napsal ho nejspíš těsně před tím, než spáchal sebevraždu,“ tvrdí Špíšek s tím, že samotný obsah dopisu nemůže komentovat. „Slíbil jsem také Dahlgrenovým rodičům, že jim závěry ze spisu přeložím a pošlu. Oni se pak rozhodnou, zda v souvislosti se sebevraždou svého syna podají stížnost,“ dodal advokát.

Dahlgren ve vězení patrně využil situace, kdy dozorce kvůli astmatickému záchvatu vynechal jednu z povinných půlhodinových kontrol. K pochybení ale nedošlo, protože podle informací MF DNES byla provedena kontrola přes mikrofon, kdy se všichni vězni řádně ohlásili.

Podle Špíška tak bylo zřejmě vše v pořádku a ke stížnosti není důvod. „Jediná věc, která mně na celém procesu stále vadí, je, že se k Dahlgrenovi nepřistupovalo jako k psychicky nemocnému. Jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že nebyl v pořádku,“ konstatoval brněnský advokát, který případ dostal přidělený ex offo.