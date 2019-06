Nepanikařte, radí lidem v největším keřovém labyrintu střední Evropy

„Jsem milovník labyrintů, a kdekoli jsem ve světě, nějaký navštívím. A tímto jsem si splnil sen, protože jsem vždycky toužil mít svůj vlastní. Habry jsem vysázel na svém pozemku za domem a chtěl jsem, aby můj labyrint byl široko daleko výjimečný,“ řekl majitel Obludiště, zahradník Filip Klíma.

Trvalo šest let, než keře dorostly do výšky dospělého člověka. „Habr je krásný, rychle roste a dobře se tvaruje,“ vysvětlil Klíma.

Před vstupem do labyrintu čekají na návštěvníky i dvě obludy jako překvapení.

Pro zbloudilé provozovatelé nabízí záchranný program. „Na každé vstupence je krizové telefonní číslo, na které mohou zavolat, a my je zachráníme. Ale myslíme si, že takových případů moc nebude,“ doplnil Klíma.

Areál vzdálený čtyři kilometry od Jindřichova Hradce nabízí parkoviště, kiosek s občerstvením, dětské hřiště či posezení pod pergolou.

V červnu má otevřeno od pátku do neděle od 9 do 18 hodin, o prázdninách každý den.

Otevřeno je od 1. června. „Zatím máme samé pozitivní reakce na pobyt v našem labyrintu. Chodí k nám stovky lidí a nikdo nemusel volat krizovou linku. Všichni dokázali vybloudit ven sami,“ uvedl Klíma.

V horkém počasí je podle něj důležitý hlavně pitný režim. „Před vstupem do labyrintu máme takové desatero pro návštěvníky. Je tam například, aby se hodně napili předem, nebo si vzali pití s sebou. Měli by si taky dojít napřed na WC, aby pak nechodili někam za keřík. Taky jim radíme, aby nepanikařili, protože cesta se nakonec vždycky najde. To platí i pro život,“ podotkl Klíma.

„Byli jsme si zabloudit s rodinou a je to skvělý výlet. Zvládla to i dvouletá dcera. Když jsem si ji vysadil na ramena, tak viděla přes keře a radila nám cestu, i když někdy špatně,“ říkal jeden z návštěvníků.