Podle testů kempu je voda v Dolcích u Trutnova dobrá, hygiena ji přeměří

Ta v pondělí konstatovala, že ve vodě jsou nebezpečné sinice a zakázala koupání, což kempu značně zkomplikovalo život (více v článku Hygiena v Dolcích zakázala koupání. Vedoucí kempu chce nové rozbory).

„Pokud se nyní po vykoupání v rybníce návštěvníci hned osprchují, nic jim nehrozí. Koupe se tam i moje dítě a nic se mu nestalo,“ říká vedoucí areálu Kemp Dolce Renáta Portlová a zároveň zdůrazňuje, že kvalita vody je stejná posledních deset let: „Když si vzpomenu na minulé roky, voda se začala kazit až koncem srpna. Tento rok je to podle hygieniků už v červenci.“

Vedoucí kempu si postěžovala, že jim hygiena ani nesdělila, kdy vodu v rybníce odebírala.

„Jestli vzorky brali ještě před tím, než byly deště, rozbory mohou být zkreslené. Proto jsme si nechali udělat vlastní odběry,“ vysvětluje.

Její hypotézu testy potvrdily. „Voda je normálně na koupání. Volali jsme na hygienu, jestli nám na jejich stránkách toho špatného smajlíka smažou. Oni řekli, že ne, protože jsme si testovali vodu sami. Nakonec jsme je aspoň přesvědčili, aby v pondělí přijeli udělat nové testy. Ty by celou situaci měly urovnat,“ říká.

Portlová podotýká, že do kempu stále více hostů volá a ruší pobyty: „Někteří chtějí jen vědět, jestli je voda opravdu špatná. Nyní jim přeposíláme nové závěry. My víme, že v té vodě sinice jsou, ale není to nebezpečné.“

Krajská hygienická stanice Hradec Králové ukončila kempu koupací sezónu 20. července. Podle jejích závěrů voda obsahuje velké množství sinic, které mohou být pro plavce nebezpečné. Tato informace vyvolala mezi hosty paniku.

„Hygiena nám odlákala i jednodenní návštěvníky, kteří sem zavítali jen kvůli koupání. Nyní mám informace z recepce, že hosté ruší třeba svůj pobyt už v polovině nebo i rezervace na další týdny,“ stěžuje si Portlová.