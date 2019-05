Hradec vypověděl smlouvu nájemci zanedbaného Stříbrného rybníku

Hradecká radnice už nechce dál pronajímat areál kempu u Stříbrného rybníka cestovní kanceláři.

„Když se podívám na to, že nájemné bylo tři sta tisíc korun ročně (od poloviny roku 2018 se zvedlo asi na 350 tisíc, pozn. red.) a zjistím, že na údržbu město muselo za tu dobu dát téměř sedm milionů korun, docházím k závěru, že tady něco není v pořádku,“ zdůvodnila výpověď smlouvy náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), která je odpovědná za majetek města.

Podle nového vedení radnice bylo angažmá známé hradecké cestovky na Stříbrném rybníku podivné od začátku. Areál předtím měla v pronájmu místní organizace Českého rybářského svazu za zhruba 700 tisíc korun ročně, přesto dokázala slušně vydělávat.

V roce 2007 se ho však sama vzdala a radnice rybník s kempem pronajala za poloviční sumu společnosti B&K Tour. Firma měla podle smlouvy areál udržovat a investovat do jeho zhodnocení. Jenže ve skutečnosti na údržbu vydávalo peníze i město, a to až dvojnásobek částky, kterou utržilo na pronájmu.

Podle Správy nemovitostí Hradce Králové (SN HK), která za město smlouvu s cestovkou uzavřela, firma ročně do areálu investovala okolo 500 až 700 tisíc korun.

„V této částce však vykazovali běžnou údržbu, opravy i investice. Reálně tak byly investice nižší,“ upozornila ředitelka SN HK Jaroslava Bernhardová. Letos navíc firma přišla s požadavkem, aby město za více než sto tisíc korun opravilo sociální zařízení, místo aby opravu zaplatila sama.

„Ty částky (za nájem) byly vyšší, ale to je jedno. Každý to vidí jinýma očima a nemá cenu se tím trápit. Po těch letech je to smutné, ale město rozhodlo,“ reagoval na výpověď jednatel B&K Tour Michal Bureš.

Na hosty restaurace pršelo. Nová střecha není, jen plachta

Podle bývalého správce areálu Zdeňka Podala, který na Stříbrném rybníku působil ještě za předchozího i současného provozovatele, firma pouze využila podmínek, které jí město umožnilo. Také on přiznává, že investice do areálu byly minimální.

„Je to střet dvou různých přístupů. Jinak se bude chovat město, které chce maximum služeb pro lidi, a jinak soukromá firma. Ta se chová tržně, neměli důvod do toho areálu investovat peníze,“ řekl nynější poslanec za SPD Podal.

Podle něj je areál podfinancovaný v řádu milionů korun. Už dávno se podle něj měla opravit střecha restaurace, protože v ní pršelo na hosty. Firma to vyřešila tak, že místo střechy natáhla plachtu. Již za Podala, který v areálu skončil v závěru roku 2017, se údajně měla vyměňovat také stará akumulační kamna v chatkách.

„Tehdy jsem výměnu spočítal na 600 tisíc korun. Ta kamna už jsou zastaralá, mají obrovskou spotřebu. Navíc je třeba natřít střechy chatek a udělat nové podlahy. V řadě chatek je cítit hniloba, protože odešla izolace a je potřeba podlahy vyměnit. Sociálky, šatny, tobogán, do ničeho z toho se neinvestuje,“ vypočítal vady areálu Zdeněk Podal.

Podle něj by areál ve správě lesníků mohl vygenerovat dostatek peněz, aby bylo na opravy: „Když jsem to já vedl za rybáře, na roční nájem jsme si vydělali za jednou třídenní víkendovou akci.“

Cestovní kancelář B&K Tour provozuje kromě Stříbrného rybníku také rekreační areály Pecka na Jičínsku a Ostružno v Českém ráji či apartmány v Harrachově a na Horních Mísečkách.

Smlouvu na hradecký kemp měla do roku 2027, navíc jako nevypověditelnou. Radnice však letos v březnu prosadila dodatek, podle něhož se nájemné zvedlo na milion korun ročně s možností smlouvu vypovědět. Toho nyní město využilo. Rozhodnutí radních už nemusí potvrzovat zastupitelstvo.

„Troufnul bych si říct, že původní nájem tři sta tisíc korun za rok u takového areálu byl až trestuhodný. Zvlášť když se podíváte, jak vypadá, že jsou tam nefunkční záchody, sprchy. Údržba tam dost pokulhává. Z mého pohledu by bylo lepší, kdyby celý areál byl více zveleben,“ komentoval rozhodnutí radní Adam Záruba (Změna pro Hradec). Město bude při převzetí chtít soupis investic.

Bývalý ředitel firmy je nyní radním. Odveta to není, tvrdí koalice

Nad výpovědí nájmu se však vznáší stín pochybnosti. Lídr koaliční ODS Michal Moravec, který je nyní členem rady města, v minulosti pracoval jako ředitel cestovky. Podle několika zdrojů MF DNES se s firmou nerozešel v dobrém. Moravec, Bureš i další zástupci koalice však spekulaci o tom, že zrušení nájmu je odvetou, odmítají.

„Jednalo se o návrh připravený náměstkyní Pourovou, nejde ani o gesci spravovanou ODS. Přesto jsem se při hlasování Rady města v této věci rozhodl zdržet. Z B&K Tour jsem odešel v lednu 2017, Bontravel jsem založil až po mém odchodu, nicméně ve společnosti se už neangažuji,“ uvedl Moravec.

„S touto společností jsme jednali už v březnu, když jsme zjistili, že ta smlouva má jisté chyby. Mohu zcela ubezpečit, že v tom pan Moravec nehrál žádnou roli. Já o jeho vztazích s firmou vůbec nevěděl,“ odmítl spekulace primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

