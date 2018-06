Špinavá obsluha či rozteklé jídlo? Zvolte jiné bistro, radí šéf hygieniků

V prodejně rychlého občerstvení v centru Hradce Králové se v úterý přiotrávilo sedmapadesát lidí. Podle nemocnice byl příčinou těžkých zažívacích obtíží zřejmě toxin vyprodukovaný zlatým stafylokokem. (Více čtěte v článku V jídle z bistra se přiotrávilo 57 lidí).

Kromě policie se případem zabývá krajská hygiena v čele s ředitelem pobočky Ivanem Kučerou. Hygienici na místě ihned provedli kontrolu, ale závady nebyly takové, aby podnik nechali zavřít.

„Když odpoledne případy přibývaly, provozovatel provozovnu uzavřel sám,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Ivan Kučera.

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Ivan Kučera.

Mohli jste ten podnik hned zavřít?

V úterý v poledne jsme se dozvěděli o čtyřech případech a jeli jsme na místo. Udělala se standardní kontrola, která našla závady, ty ale nebyly takového charakteru, aby se to dalo zavřít. Zavřít znamená ekonomicky poškodit provozovatele. Jestliže my něco zavřeme, k čemuž máme kompetenci, tak to musíme řádně odůvodnit. Když jsme na kontrole byli, dostaly se k nám informace o tom jak postižených rychle přibývá. Po dohodě s námi pak provozovatel podnik zavřel. V takovémto případě bychom ale provozovnu stejně zavřeli.



Jak z vašich kontrol vycházejí provozovny s rychlých občerstvením?

My jako hygienici kontrolujeme spíše větší provozovny, jiné má na starost Státní zemědělská a potravinářská inspekce. V tomto případě (bistro Maxim) má majitel také další provozovnu a obě kontrolujeme my. S problémy se setkáváme často, třeba se pohromadě skladují potraviny, které by vedle sebe být neměly. Závady nacházíme stále. Problém bývá, že provozovatelé se u těchto podniků často mění. Po naší kontrole problémy odstraní, ale pak se změní provozovatel a objeví se nové závady.

Je u podniků, kde dostanu jídlo okénkem, větší problém?

Ne, vždycky je důležitá kuchyně. Ale může tam být riziková ta obsluha. Například když nedodržuje základní hygienické postupy pro práci s potravinami, zbytečně se jídla dotýká, nemá umyté ruce a podobně. Důležité je vědět, že my tady máme na 200 tisíc lidí tři osoby, které za nás mají vykonávat dozor (okres Hradec Králové, poz. red.). Představa, že všechno je totálně bezpečné, protože tady máme dozorové orgány, je nesmyl. Za bezpečnost je odpovědný provozovatel.

Potřebovali byste tedy na kontroly víc lidí?

Tady se dostáváme do sféry politiky Ministerstva zdravotnictví a představ politiků, jak si představují personální vybavení hygienických stanic. Za sebe jako ředitele mohu říct, že naši lidé toho mají až až. Za Hradec pracujeme na hranici možností.

Lidé by se tedy měli řídit selským rozumem?

Ano. Pokud člověk uvidí, že obsluha je špinavá, pokud mám jakékoliv podezření, tak jdu pryč. Nebudu přece kupovat někde, kde vidím, že se jídlo roztéká na slunci.

Je horko větší problém pro kvalitu jídla z fastfoodů?

Pokud má provozovna v pořádku zařízení, tak by teplo nemělo být problém. Jestli je ale teplé počasí, tak udržet potravinu v dobrém stavu je těžší. Je to stejné jako doma. V teple mají bakterie a plísně na množení v potravinách lepší podmínky.

Dá se teď kvůli hradeckému případů od hygieniků očekávat vlna kontrol?Ty kontroly budou probíhat stejně jako dosud. Ten aktuální problém neznamená, že budeme pracovat jinak.

Kdy budete znát výsledky testů z problémového podniku?

Bude to trvat několik dní. Jednak dva dny bude trvat kultivace mikoorganizmů a stejné je to u toxinů.