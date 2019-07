Kde v Pardubicích zaparkovat by měl řidičům radit mobilní telefon

Pokud tento plán vyjde, parkování v Pardubicích se změní od základů. Dnešní časté pátrání po volném místě se může změnit na svižnou jízdu najisto.

„Tady se v parkování za 25 let nic podstatného nestalo. Stále žehráme na kolony aut v centru a špatné parkování. Rozhodli jsme se investovat do projektu Smart Parking, jehož výsledkem bude mimo jiné navigace řidičů na nejbližší volná parkovací místa, a tedy i úbytek vozů křižujících centrum města ve snaze najít volné místo k zaparkování,“ řekl náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš.

Aplikace by měla fungovat tak, že pokud si ji řidič stáhne, tak bude dostávat na mobil informace, kde jsou volná místa. „Moderní technologie má přispět nejen ke komfortu motoristů a ulevit dopravě v centru,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Novinka má navíc také přispět ke zlepšení platební kázně motoristů a správcům parkovišť poskytnout přehled o využívání parkovacích míst, včetně informací o tom, zda je využívají návštěvníci, či rezidenti. „Město tak bude mít v ruce nástroj pro objektivní rozhodování o tom, jakou funkci má konkrétní parkovací plocha plnit,“ dodal náměstek.

Příkladem může podle něho být třeba Tyršovo nábřeží, kde jsou nyní místa vyhrazena návštěvníkům blízkých úřadů, ale ve večerních hodinách by mohla sloužit lidem přijíždějícím do města za zábavou. „Pardubice se, stejně jako většina velkých měst, potýkají s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst v centru, jejich specifikem ale je, že na 82 procentech ze 3 835 parkovacích míst je smíšený režim, tedy parkují tu jak rezidenti, tak návštěvníci,“ uvedla Koubková a doplnila, že čistě rezidenční místa zaujímají deset procent parkovacích míst a zbývajících osm procent tvoří „návštěvnická“ parkoviště. „Na základě údajů z nového parkovacího systému by se tento poměr měl přiblížit optimálnímu stavu,“ řekla.

Ceny parkovného v ulicích se mohou ještě někde změnit

Prvním krokem na cestě ke Smart Parkingu, díky němuž by mělo být snazší v Pardubicích zaparkovat, byla nedávná změna cenové politiky, tedy úprava parkovného, ale také charakteru některých parkovacích ploch v centru. „Nyní musíme upravit parametry tak, aby byla parkoviště co nejvíce využívána. Nejde totiž jen o výši parkovného, ale například i o dobu, po kterou se za parkování platí, a také režim, v němž fungují. Je velmi pravděpodobné, že časem se charakter parkování v některých lokalitách změní,“ řekl náměstek Kvaš.

Náklady na celý projekt budou zhruba 60 milionů korun, budován by měl být postupně. „V současné době probíhá tříkolové výběrové řízení na dodavatele. Zakázka bude rozdělena na tři samostatné části, vítěz či vítězové veřejné soutěže by měli být známi do konce letošního roku a projekt samotný zahájen v příštím roce,“ dodala Koubková.

Nejprve budou parkoviště osazena 85 novými parkovacími automaty. Vedle platby v hotovosti umožní i platbu bezkontaktní platební kartou, mobilním telefonem a podobně. „Následovat bude nejsložitější krok - osazení míst čidly, která jsou základem systému, který pak navede motoristy k nejbližšímu volnému parkovacímu místu. Čidla ale musejí v reálném čase předávat informaci nejen o obsazení místa, ale i o tom, zda jde o vůz návštěvnický, nebo rezidentský. Počítáme totiž s tím, že v další etapě parkovací karty nahradí elektronické identifikátory,“ uvedl Kvaš.

Rezidentům by pak odpadlo každoroční čekání ve frontě na parkovací karty, po prvotní verifikaci údajů by totiž mohli parkovné pro další období uhradit přes webové rozhraní. „První kroky k tomu, aby Pardubice byly smart a chytrá řešení ulehčovala život obyvatelům a návštěvníkům Pardubic, jsem s kolegy začal činit v roce 2016. Tehdy vznikly i první představy o systému chytrého parkování, který by přispěl k většímu komfortu pro řidiče i odlehčení dopravy v centru. Jsem rád, že realizace záměru se přiblížila, a „chytré“ parkování tak bude prvním globálním smart řešením v Pardubicích,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Korunou Smart Parking bude integrační platforma, která zajistí, aby vše fungovalo podle požadavků města. Její součástí bude například mobilní aplikace s navigací řidiče na volné parkovací místo a s možností platby parkovného z vozu, kompletní systém vydávání a evidence rezidentů, nad tím vším dispečerské rozhraní „hlídající“ funkčnost systému. Samozřejmostí je kontrolní systém, včetně toho, zda na vyhrazených parkovacích místech neparkují vozy nemající k tomu oprávnění. Projekt by měl být dokončen do roku 2023.

„Náš systém musí být co nejsofistikovanější, proto například chceme, aby pro parkování v Pardubicích bylo možné použít i mobilní aplikace fungující také v jiných městech, například v Hradci Králové,“ dodal náměstek Kvaš.