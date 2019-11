Po střídání oborů přišel úpadek, firmu z kauzy Vidkun zřejmě zavře kůrovec

Výstavba jezdeckého areálu na Lazcích je jednou z nejznámějších větví kauzy Vidkun, která rozkrývá propojení policistů, politiků a podnikatelů v Olomouci. Právě kvůli závodišti nakonec žalobci Vrchního státního zastupitelství posílají k soudu i někdejšího hejtmana Jiřího Rozbořila z ČSSD.

Podle obžaloby v roce 2015 slíbil úplatek policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi za to, že zařídí odložení vyšetřování dotačního podvodu. Z něj byli obviněni tehdejší majitelé areálu a spočíval v tom, že společnost Carman, která areál stavěla, při výběrovém řízení předložila falešné reference.

Akciová společnost Carman vznikla před 20 lety a je spojená se jménem litovelského podnikatele Karla Stehlíka. Podle obchodního rejstříku vystřídala celou řadu oborů podnikání, což potvrzuje i její majitel.

„Posledních pět let provozuje pouze pilu v Uničově. Dříve to byla firma, která měla výrobu oken a dělala stavařinu. Něco se zrušilo, něco se rozdělilo. Hodně těch aktivit se ukončilo. Zůstal název, předmět podnikání se změnil,“ řekl MF DNES.

Před zhruba sedmi lety se ovšem Carman věnoval i stavebnictví. Jedním z největších projektů byla stavba závodiště a penzionu na Lazcích. Podle informací uvedených v obžalobě v kauze Vidkun byl projekt dokonce největší v historii firmy. Podle všeho se však Carman k zakázce dostal nepoctivě.

Firma získala velkou zakázku díky falešným referencím

Pro snadnější pochopení příběhu je potřeba se vrátit do roku 2009. Tehdy se podle výpovědí, které v souvislosti s vyšetřováním Vidkunu posbírali detektivové, obrátil na Karla Stehlíka bývalý jezdec, trenér a chovatel koní Jan Kutěj. Připravoval projekt jízdárny na Lazcích, ale kvůli vážné nemoci hledal někoho, kdo by jej převzal. Stehlík souhlasil a jeho firma Moravo Trading v přípravě plánu pokračovala.

Původním otcem myšlenky na stavbu jezdeckého areálu přitom byl podle svých slov exhejtman Rozbořil, jehož dcera jezdila na koni a na nejbližší závodiště musela dojíždět 20 kilometrů, a na Kutěje se obrátil jako na odborníka. Ostatně Rozbořil ještě během působení v komunální politice stavbu areálu otevřeně podporoval.

Karel Stehlík později na policii vypověděl, že vzhledem k tomu, že byl vytížený v jiných projektech, se rozhodl Moravo Trading prodat a na přelomu let 2010 a 2011 převedl obchodní podíl na Denisu Němcovou. Ta působila ve firmě jeho bratra Evžena.

Moravo Trading pod vedením Němcové spojené s Evženem Stehlíkem pak pořádal výběrové řízení na výstavbu areálu Lazce. Do něj se přihlásil Carman Karla Stehlíka a s nejnižší nabídnutou cenou vyhrál. Mezi lety 2011 a 2012 skutečně areál stavěl.

Podle auditu ministerstva financí, který se později na projekt zaměřil, se však firma dostala k zakázce díky falešným referencím.

„Vítězný uchazeč, který realizoval zakázku, nesplnil kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem, když doložil nepravdivé čestné prohlášení o výši svého celkového obratu ve stavebnictví a dále nepravdivé osvědčení o referenční stavbě. Z těchto důvodů měl být zadavatelem vyloučen,“ uvedl dříve pro MF DNES Karel Bránka z Úřadu ROP Střední Morava.

Právě ROP poslal na stavbu jízdárny a penzionu 38,6 milionu. Když vyšel podvod najevo, hrozilo, že společnost bude muset celou dotaci vrátit.

Role ve válce policajtů

Ministerstvo financí zjištění předalo krajské hospodářské kriminálce. Případ dostal na stůl policista Petr Foukal, který byl na hospodářské kriminálce jen na stáži a byl to jeho první případ související s dotacemi.

Foukal úzce spolupracoval s tehdejším vedoucím hospodářské kriminálky Radkem Petrůjem (dnes jedním z obviněných v kauze Vidkun), člověkem blízkým policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, taktéž obviněnému.

A zatímco podle policisty Foukala se kolem jízdárny trestný čin nestal, jelikož prý nebyla patrná subjektivní stránka a šlo pouze o pochybení, dozorující státní zástupkyně Jitka Klapalová byla opačného názoru. Poukazovala přitom na personální propojení ve firmách Carman a Moravo Trading.

Vyšetřování policisty Foukala skutečně vyloučilo úmysl ze strany bratrů Stehlíkových, což byl klíčový argument, aby nikdo nebyl stíhaný.

Podle žalobců v kauze Vidkun však takový postup přesně odpovídá plánu, který vymyslel policejní náměstek Kadlec.

Na něj se obrátil Rozbořil poté, co se kriminálka začala o jízdárnu zajímat. Motivace byla prostá. V případě, že by došlo na trestní stíhání, mohl ROP uplatnit 100 procent korekce, tedy požadovat vrácení celé dotace, což mohlo být pro jízdárnu smrtící. V případě, že by šlo „jen“ o pochybení, a navíc na straně dodavatele, chtěl by ROP zpátky jen 25 procent, možná i méně.

„Pokud někomu ušetřím třicet mega, měl by se revanšovat“

Kadlec podle obžaloby postavené na odposlechnuté schůzce slíbil Rozbořilovi, že se na věc „podívá“, a získal informace od svého podřízeného Petrůje.

Žalobci tvrdí, že se Kadlec s Rozbořilem bavili právě o tom, že je třeba rozbít konstrukci státní zástupkyně Klapalové a že by k tomu mohly posloužit grafologické posudky zaměstnanců firmy Carman ve snaze zpochybnit pravost podpisů šéfů společnosti na falešných zprávách o obratu a referenčních stavbách.

Fakt, že nakonec skutečně nikdo nebyl v souvislosti se stavbou jízdárny stíhán, odpovídá podle vrchních státních zástupců Kadlecovu původnímu plánu.

Rozbořil podle státních zástupců za „pomoc“ nabídl Kadlecovi nespecifikovaný úplatek.

„Pokud někomu ušetřím třicet mega, měl by se revanšovat,“ pronesl na schůzce podle pořízených odposlechů Rozbořil s tím, že „až to vyjde, něco vymyslí a nějak to pořeší.“ Kadlec na to reagoval, že „je rád, ale až to odpracuje, až to vyjde.“

Rozbořil se už v minulosti hájil, že šlo pouze o hospodské řeči, a i ostatní obvinění v kauze Vidkun jakoukoli vinu striktně odmítají.

Firmu nakonec položila mimo jiné kůrovcová kalamita

Společnost Moravo Traiding časem změnila název na Jezdecký areál, s. r. o., a v roce 2016 vracela necelých 10 milionů korun, tedy 25 procent z původní částky. Tou dobou měla již firma nového majitele – Barboru Valštýnovou, dnes Hubáčkovou, manželku vlivného olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka.

Stavební společnost Carman se také proměnila a poslední roky provozovala pilu v Uničově. Podle insolvenčního návrhu to byl nakonec právě dřevařský průmysl, který firmu přivedl do existenčních problémů.

„V roce 2017 následkem krize na trhu práce a rovněž i v důsledku nárůstu ceny dřevní hmoty došlo k ekonomickému propadu,“ stojí v dokumentu.

V roce 2017 vykázala firma ztrátu 15,5 milionu a ani v průběhu dalšího roku a půl se jí nepodařilo situaci zlepšit. Podle prohlášení Carmanu přetrvával nedostatek lidí a lesníci se navíc kvůli kůrovcové kalamitě věnovali těžbě zasažených smrků, zatímco Carman pracoval s nedostatkovým dubem.

V současnosti vymáhá podle insolvenčního návrhu po Carmanu skoro čtyři miliony finanční úřad, další tři miliony dluží Okresní správě sociálního zabezpečení a 15 milionů bance. Firma má už jen zlomek původních zaměstnanců a zdá se, že nezadržitelně míří k zániku.